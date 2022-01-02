Бородина возмутилась условиями перелета до Мальдив: «Миллион за билет!»

Ксения Бородина, недавно устроившая для младшей дочери шикарный праздник в честь дня рождения, решила в новогодние праздники побаловать Теону и ее старшую сестру Марусю еще и поездкой на Мальдивы. Однако полет на райские острова обернулся для телеведущей настоящим кошмаром — в самолете ей не предоставили плед и подушку. Это при том, что за билеты для себя и детей она заплатила почти миллион рублей!

«Хочется понять, почему, когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу — он был один миллион за один билет! Если такая разница с экономом, то почему вы пошить пледов не можете на всех и подушек?! Ну бред же!» — возмутилась Бородина в Instagram.

Instagram @borodylia

В конце декабря телеведущая с размахом отметила шестилетие дочери Теоны. Бородина преподнесла наследнице последнюю модель iPhone и устроила для нее большой праздник с аниматорами, огромным тортом, украшениями и десятками воздушных шариков. Главной приглашенной звездой вечеринки стала певица Клава Кока. Кроме нее, поздравить маленькую именинницу пришли бывшие участницы «Дома-2» Наталья Варвина и Дарья Пынзарь, актеры Дарья Мельникова и Никита Ефремов, а также певица Ольга Орлова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, во сколько обошелся отдых на Мальдивах вернувшейся из космоса актрисе Юлии Пересильд, двум ее дочкам и родителям.