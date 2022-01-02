Найдена необычная причина импотенции у молодых мужчин

Проблемы с эрекцией все чаще возникают у представителей молодого поколения. По последним данным, более 20% европейских мужчин в возрасте до 35 лет столкнулись с таким малоприятным явлением, как эректильная дисфункция. Специалисты всерьез обеспокоились негативной тенденцией и решили выяснить, что же мешает представителям сильного пола в самом расцвете сил наслаждаться яркой сексуальной жизнью.

Эксперты распространили тест-опросник среди четырех тысяч участников исследования. Вопросы касались проблем с эрекцией и особенностей употребления алкоголя, пишет WMJ.ru.

Традиционно считалось, что именно спиртное — одна из главных причин импотенции в молодом возрасте. Однако эта версия не подтвердилась. Дело в том, что выпивать больше молодежь за последние годы не стала, а вот радости в постели испытывает все меньше. Интересно, что в анкете были также вопросы о просмотре порнографического контента. Оказалось, что молодые мужчины стали смотреть подобное видео гораздо чаще.

Исследователи пришли к выводу, что именно порно может провоцировать импотенцию. Это обосновывается тем, что в фильмах для взрослых многое приукрашено и очень далеко от реальности. На экране роковые красотки мгновенно достигают оргазма, готовы на все мыслимые и немыслимые эксперименты даже в ущерб собственному здоровью, да и выглядят однозначно не так, как среднестатистическая девушка в реальной жизни.

В итоге мужчина подсознательно усваивает эти иллюзорные установки и оказавшись в постели с женщиной не может испытать возбуждение. Все кажется не таким вдохновляющим, как в порно и организм просто не реагирует на слабые стимуляции сексуальной активности.

Эксперты советуют — мечтающим о подвигах с реальными партнершами лучше поменьше смотреть и чаще практиковаться и будет вам счастье. Тем более, что девушкам активная интимная жизнь важна не меньше.

Как ранее писал 5-tv.ru, секс не только помогает представительницам прекрасного пола оставаться красивыми и жизнерадостными, но и влияет на развитие женского мозга.