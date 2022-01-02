Открыла его заново: Асмус призналась в особенных отношениях с Харламовым

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 025

Кристина Асмус подвела итоги года и рассказала об особенных отношениях с Харламовым

Открыла его заново: Асмус призналась в особенных отношениях с Харламовым

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Актриса вспомнила особенно важные моменты, которые произошли с ней за последний год и обратилась к значимым для себя людям.

Актриса Кристина Асмус подвела итоги ушедшего года и призналась, что испытывает огромную любовь и благодарность ко всем близким и друзьям, включая выбывшего мужа Гарика Харламова.

На своей странице в Instagram знаменитость вспомнила особенно важные моменты, которые произошли с ней за последний год и обратилась к значимым для себя людям.

«Ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так», — написала звезда «Интернов» экс-супругу.

Instagram @asmuskristina

В комментариях поддержали позицию актрисы и похвалили ее за жизненную мудрость.

«Хочу, и я так же когда-нибудь писать о бывшем, как пишет Кристина о Харламове. Мудрость»,

«Классный пост! Так важно, когда рядом такие люди», — отметили пользователи.

Если недавно актриса жаловалась на сложности в общении с бывшим мужем, то сейчас, судя по всему, разногласия остались позади, пишет 7Дней.ру.

Тем более, что им необходимо вместе заботиться об общей дочери Анастасии. После развода девочка живет с мамой, но и с папой с удовольствием проводит время.

Недавно стало известно, что юморист уже познакомил наследницу со своей возлюбленной. Фото с совместной прогулки Катерины Ковальчук и семилетней Насти появилось на странице актрисы в соцсети.

Сама Асмус личную жизнь не афиширует, хотя и не скрывает, что мужским вниманием не обделена. Однако большую часть времени актрисы все же занимает работа и воспитание дочки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кристина Асмус после нервного срыва забрала дочку и уехала из России.

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