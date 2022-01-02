Фанаты решили, что попа Собчак 2 января выглядит лучше, чем лицо в первый день 2022 года

Известная телеведущая показала обнаженные ягодицы и составила конкуренцию Волочковой.

Экс-ведущая «Дома-2» и журналистка Ксения Собчак в новогодние праздники решила побаловать себя банными процедурами и не стала скрывать интимные подробности от общественности.

На очередном фото в Instagram полностью обнаженная розовощекая знаменитость стоит в огромном чане для купания. Благодаря прозрачной воде с ломтиками лимона поклонники получили возможность детально рассмотреть все изгибы фигуры звезды.

«31-го я баню не хожу, зато 2-го — с удовольствием», — подписала снимок Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Публикация вызвала противоречивые комментарии. Одни пользователи восхитились формами телеведущей и завалили ее комплиментами.

«Отличная фигура!»;

«Шикарная женщина»;

«Ну хороша Ксения Анатольевна»

«Лучше, чем лицо вчера», — отметили подписчики.

По другую сторону баррикад оказались весельчаки, которым фото Собчак напомнило знаменитые эпатажные снимки Анастасии Волочковой. Балерина, как известно, не прочь оголиться в любой подходящий и не подходящий момент.

«У Волочковой появился серьезный конкурент!»;

«Должен быть ответ от Волочковой»;

«Она сидит в соседнем чане, в шпагате», — потроллили Собчак подписчики.

К слову, в наступившем году это уже второе откровенное фото от звезды. На утро после бурной новогодней ночи она честно показала, как выглядит ее лицо без фильтров и макияжа. Ее примеру последовала и блогер Анастасия Ивлеева.

Пользователи девушек поддержали. В сети признались, что «с куриной жопой вместо лица» после праздника проснулись многие. А вот звездный блогер Лена Миро в назидание дамам продемонстрировала, что нужно вести правильный образ жизни и следить за собой — и будете красоткой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Миро раскритиковала Собчак за честное фото 1 января.