Как бы так отдохнуть, чтобы после не устать? Китайский совет дня на понедельник, 3 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 5 207

Самое время выйти из посленовогоднего прикроватного сумрака в свет.

Как бы так отдохнуть, чтобы после не устать? Китайский совет дня на понедельник, 3 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 3 января?

Все «Оливье» съедено, шампанское выпито, сны и сериалы пересмотрены. Самое время выйти из посленовогоднего прикроватного сумрака в свет — плясать, сверкать и веселиться!

Альтернативный вариант — устроить душещипательный домашний вечерок — с просмотром старых фотографий, воспоминаниями и мечтами.

Визуализация планов и построение карты мечты — отличный повод для времяпрепровождения в кругу родных и близких людей. Главное, что бы вы ни делали в понедельник — отдыхайте! А энергии дня вам в этом помогут.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Как бы так отдохнуть, чтобы после не устать? Китайский совет дня на понед...

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