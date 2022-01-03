Как бы так отдохнуть, чтобы после не устать? Китайский совет дня на понедельник, 3 января

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 3 января?

Все «Оливье» съедено, шампанское выпито, сны и сериалы пересмотрены. Самое время выйти из посленовогоднего прикроватного сумрака в свет — плясать, сверкать и веселиться!

Альтернативный вариант — устроить душещипательный домашний вечерок — с просмотром старых фотографий, воспоминаниями и мечтами.

Визуализация планов и построение карты мечты — отличный повод для времяпрепровождения в кругу родных и близких людей. Главное, что бы вы ни делали в понедельник — отдыхайте! А энергии дня вам в этом помогут.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.