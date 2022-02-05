Осталась без бабушки и родителей: как сейчас живет внучка актрисы Назаровой

Звезда «Моей прекрасной няни» на момент смерти была единственным опекуном девочки Саши.

Внучка Александры Назаровой уже больше двух лет живет без близких родственников. После скоропостижной кончины ее отца, сына известной актрисы, девочка оказалась в детском доме. Однако знаменитая бабушка была категорически не согласна с таким решением.

Артистка забрала девочку к себе, став ее единственным опекуном. О том, что случилось с матерью ребенка, существует несколько версий. Некоторые СМИ писали о ее смерти, другие же, что она сама сдала девочку в детский дом или что ее лишили родительских прав по неизвестной причине.

Так или иначе малышка оказалась на попечении бабушки. Назарова постаралась позаботиться о будущем Саши, понимая, что шансов увидеть девочку взрослой у нее практически нет — на тот момент актриса уже разменяла восьмой десяток.

После похорон звезды «Моей прекрасной няни» судьбой малышки озаботились не только дальние родственники, но и друзья-актеры Назаровой.

В частности, Сергей Никоненко обратился к министру оборону РФ Сергею Шойгу с просьбой помочь в устройстве Саши в кадетский корпус. Там девочка проживает на полном пансионе.

Родственники забирают ребенка на каникулы, в поездки. Что касается будущего девочки и ее самостоятельного проживания, то тут бабушка постаралась сделать все, чтобы Саша ни в чем не нуждалась — девочке достались в наследство двухкомнатная квартира, дача и машина.

Приятельница покойной Назаровой Наталья Потапова в беседе со StarHit отмечала, что Саша — не брошенный ребенок. Сейчас, когда у девочки переходный возраст, она получает необходимое внимание и поддержку.

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