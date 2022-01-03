Участница шоу «Пацанки» подозревается в нападении с ножом на мать в Ленобласти

Участница шоу «Пацанки» Регина Колупаева подозревается в нападении с ножом на мать в Гатчинском районе Ленобласти. По версии следствия, 26-летняя девушка вонзила женщине нож в спину, после инцидента последняя была госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщил источник 5-tv.ru.

Сама предполагаемая злоумышленница в свою очередь была задержана. Предположительно, она набросилась на родительницу в состоянии наркотического опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Колупаева принимала участие в шоу «Пацанки», но не дошла до финала. Известно, что девушка воспитывалась только отцом, увлекалась автомобилями и злоупотребляла алкоголем.