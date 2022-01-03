Долина рассказала о большой любви к Абдулову: «Единственный называл Лялей»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 9 979

Певица призналась, что ей не хватает друга-артиста, со дня смерти которого прошло 14 лет.

Долина рассказала о большой любви к Абдулову: «Единственный называл Лялей»

Фото: ТАСС / Кавашкин Борис

В годовщину смерти народного артиста РСФСР Александра Абдулова певица Лариса Долина поделилась воспоминаниями о дружбе с ним. В Instagram она опубликовала фотографию с вдовой актера Юлией Абдуловой и написала пронизанный ностальгией комментарий об ушедшем друге.

«Вот уже 14-й год мы живем без Саши… И с каждым годом чувствуется, как его не хватает, не хватает его звонков, например, таких: «Ляля (единственный в мире человек, которому я позволяла себя называть этим именем), ты где?». Я отвечаю: «В Томске (к примеру). Он: «Че-то давно не видались, это плохо, вернешься — у меня встречаемся, будут все наши». Никто никогда, кроме моей родни, конечно, не интересовался моими делами, настроением, планами», — поделилась народная артистка РФ.

Также Долина поблагодарила вдову артиста Юлию за то, что она сделала его счастливым, подарила дочь Женю и была рядом с ним в последние мгновения жизни. Заключительные слова она адресовала самому артисту.

«Люблю навсегда тебя, Саша», — написала певица.

Instagram @larisa.dolina.official

Александр Абдулов скончался 3 января 2008 года от рака легких четвертой стадии. Накануне артист отпросился из больницы отметить новый год с родными. Он дождался речи президента по телевидению, после чего отправился обратно к врачам — таблетки не помогали заглушить боль.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как живут вдова и дочь Александра Абдулова спустя 14 лет после смерти актера.

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