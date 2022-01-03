«Ушлый, однако»: что известно о новом поклоннике Анастасии Волочковой

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 038

О профессии нового возлюбленного примы-балерины поклонники догадались по мозолям на руке.

«Ушлый, однако»: что известно о новом поклоннике Анастасии Волочковой

Фото: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова делится с подписчиками в Instagram деталями своих развлечений в новогодние каникулы. Не успела знаменитость «засветить» фото нового ухажера, как хейтеры тут же вычислили его профессию.

«Это он конюх за кадром, в видео на конюшне?» — предположила одна из подписчиц.

«Думаю, где я его видела. Там и сынок был», — подтвердила ее догадки другая.

Очередного возлюбленного эпатажная балерина встретила на программе «Давай поженимся!», где мужчина по имени Сергей был участником, а Волочкова — приглашенным гостем. На глазах потенциальной невесты свободная Анастасия флиртовала с мужчиной, а спустя несколько дней они проводят все время вместе в особняке Волочковой, в том числе пересматривая кадры свадебного ток-шоу.
Instagramm volochkovaa_art

Во время передачи мужчину назвали Сергеем, сначала представив его хозяином банном комплекса, затем уточнили, что у жениха нет ни жилья в Подмосковье, ни собственного бизнеса, а трудится он банщиком по найму. Похоже, Настя нашла себе идеального компаньона: Волочкова — известная любительница попариться. К слову, певец Шура еще во время записи шоу отметил, что типаж Сергея симпатичен Волочковой, и что она наверняка продолжит с ним знакомство и после съемок.

«Он на съемной квартире живет, как было сказано в шоу, а сына привозят ему на два-три дня в неделю. Так что прямиком из студии — к Настеньке»;

«Анастасия, а почему не к себе в дом мужчина приглашает, а к вам быстренько с сыном заселился? Ушлый, однако», — оценили меркантильность Сергея хейтеры.

Фолловеры же только подлили масла в огонь:

«Это вам не Олег, который в носках щеголял, Серега сразу голую пятку на стол»;

«И руки такие натруженные, мозолистые».

«Внешне похожи», — отметили комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, конкуренцию Волочковой составила телеведущая Ксения Собчак, показав обнаженные ягодицы в чане для купания.

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