Водил меня Серега на выставку Ван Гога… Китайский совет дня на вторник, 4 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 2 025

Этот день идеален для походов в театры, на выставки и концерты.

Водил меня Серега на выставку Ван Гога… Китайский совет дня на вторник, 4 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 4 января?

Вторник идеален для походов в театры, на выставки и концерты. Хороший вариант для коллективных гуляний — поход в художественную мастерскую. Атмосфера совместного рисования шедевров сделает новогодние каникулы незабываемыми.

День также очень хорош для построения взаимоотношений с важными для вас людьми. Признаваться в любви, мириться, просить прощения, и руки плюс сердца — милости просим во вторник, 4 января.

Вот чего точно делать не стоит — заниматься важными делами (любовь не в счет). Как только вы подумаете о бизнесе, офисе и любимом трудовом коллективе, сразу все начнет валиться из рук. А оно нам разве надо?

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-6° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
74.29
0.64 84.07
0.87
Водил меня Серега на выставку Ван Гога… Китайский совет дня на вторник, 4...

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