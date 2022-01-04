Меладзе пришлось улететь в Дубай без жены и девятимесячной дочки

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Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 21 322

Певца ожидают в одном из самых дорогих отелей мира.

Меладзе пришлось улететь в Дубай без жены и девятимесячной дочки

Фото: www.globallookpress.com / Lev Ilyin

Певец Валерий Меладзе 4 января планирует выступить в одном из самых дорогих отелей в мире Berin Iglesias Art, который находится в Дубае. Цена билета на закрытый гала вечер Big Art Festival составит около 169 тысяч рублей и выше, пишет StarHit.ru со ссылкой на организатора шоу Максима Берина.

Изначально Меладзе должен был прилететь в ОАЭ вместе со своей женой Альбиной Джанабаевой. Однако в последний момент певица передумала и осталась в Москве с девятимесячной дочкой Агатой. К слову, после выступления артист останется отдохнуть в Дубае — ему оплатили люкс с видом на океан за 100 тысяч рублей за ночь.

Ради мероприятия в Эмираты слетаются и многие российские и зарубежные звезды, бизнесмены и миллиардеры. В специальном праздничном меню вечера и королевский краб, и ризотто с черным трюфелем, и элитные напитки. Проведет предрождественский вечер шоумен Александр Белов. Также для гостей выступит Big Art Band и диджей Irina Kant.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева встретили Новый год порознь.

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