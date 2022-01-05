ТОП-6 знаков зодиака, которых ждет прибавление в семье в 2022 году

Наступивший 2022 год сулит плодовитость и радость обретения малыша лишь шести знакам зодиака. В некоторых семьях родится один ребенок или двойня, в других — появятся приемные дети. Астрологи WMJ.ru назвали наиболее благоприятные для зачатия и усыновление месяцы.

Стрелец

Удачный месяц для зачатия — май.

Благоприятное время для усыновления — осень.

Чтобы долгожданный ребенок родился здоровым, будущим родителям стоит распрощаться с вредными привычками и уделить внимание своему духовному развитию. Не стоит огорчаться, если сразу обзавестись потомством не получится: запаситесь терпением и совершенствуйте свое физическое и ментальное тело.

Козерог

Удачный месяц для зачатия — март.

Благоприятное время для усыновления — в течение года.

Для некоторых Козерогов известие о беременности может стать полной неожиданностью. Если этот представитель земной стихии сумеет обзавестись потомством, то впоследствии оно даст немало поводов для гордости.

Овен

Удачный месяц для зачатия — февраль.

Благоприятное время для усыновления — март.

Женщины-Овны обладают всеми шансами в 2022 году услышать плач новорожденного. Чтобы карапуз был крепким, беременной маме стоит больше гулять и избегать перенапряжений. Если зачатия не происходит, стоит обратить внимание на физическое здоровье и эмоциональное равновесие.

Близнецы

Удачные месяцы для зачатия — февраль и апрель.

Благоприятное время для усыновления — лето.

Кроме укрепления собственного здоровья, некоторым Близнецам понадобится помощь: не стесняйтесь просить родных, а также воспользуйтесь услугами няни или клининговой службы. При сложностях с зачатием обратитесь к медикам и держите под контролем свои зависимости и эмоции.

Лев

Удачный месяц для зачатия или рождения малыша — май.

Благоприятное время для усыновления — сентябрь.

Пополнение может стать настоящим испытанием: придется научиться работать в режиме многозадачности, а также бороться с ревностью старших детей к новому члену семьи.

Скорпион

Удачный месяц для зачатия — в течение года.

Благоприятное время для усыновления — весна.

Появившихся на свет в ноябре Скорпионов ждет сюрприз — вместо одного долгожданного малыша они могут вполне рассчитывать на двойню. Приход нового человека перевернет жизнь этого знака зодиака: работа и дела уже не будут в приоритете, самым главным станет факт родительства, а партнеры сумеют упрочить свои отношения.

Ранее 5-tv.ru назвал три месяца, в которые рождаются самые красивые мальчики.