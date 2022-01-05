ТОП-6 знаков зодиака, которых ждет прибавление в семье в 2022 году
В некоторых семьях родится один ребенок или двойня, в других — появятся приемные дети. Астрологи назвали наиболее благоприятные для зачатия и усыновление месяцы.
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Наступивший 2022 год сулит плодовитость и радость обретения малыша лишь шести знакам зодиака. В некоторых семьях родится один ребенок или двойня, в других — появятся приемные дети. Астрологи WMJ.ru назвали наиболее благоприятные для зачатия и усыновление месяцы.
Стрелец
Удачный месяц для зачатия — май.
Благоприятное время для усыновления — осень.
Чтобы долгожданный ребенок родился здоровым, будущим родителям стоит распрощаться с вредными привычками и уделить внимание своему духовному развитию. Не стоит огорчаться, если сразу обзавестись потомством не получится: запаситесь терпением и совершенствуйте свое физическое и ментальное тело.
Козерог
Удачный месяц для зачатия — март.
Благоприятное время для усыновления — в течение года.
Для некоторых Козерогов известие о беременности может стать полной неожиданностью. Если этот представитель земной стихии сумеет обзавестись потомством, то впоследствии оно даст немало поводов для гордости.
Овен
Удачный месяц для зачатия — февраль.
Благоприятное время для усыновления — март.
Женщины-Овны обладают всеми шансами в 2022 году услышать плач новорожденного. Чтобы карапуз был крепким, беременной маме стоит больше гулять и избегать перенапряжений. Если зачатия не происходит, стоит обратить внимание на физическое здоровье и эмоциональное равновесие.
Близнецы
Удачные месяцы для зачатия — февраль и апрель.
Благоприятное время для усыновления — лето.
Кроме укрепления собственного здоровья, некоторым Близнецам понадобится помощь: не стесняйтесь просить родных, а также воспользуйтесь услугами няни или клининговой службы. При сложностях с зачатием обратитесь к медикам и держите под контролем свои зависимости и эмоции.
Лев
Удачный месяц для зачатия или рождения малыша — май.
Благоприятное время для усыновления — сентябрь.
Пополнение может стать настоящим испытанием: придется научиться работать в режиме многозадачности, а также бороться с ревностью старших детей к новому члену семьи.
Скорпион
Удачный месяц для зачатия — в течение года.
Благоприятное время для усыновления — весна.
Появившихся на свет в ноябре Скорпионов ждет сюрприз — вместо одного долгожданного малыша они могут вполне рассчитывать на двойню. Приход нового человека перевернет жизнь этого знака зодиака: работа и дела уже не будут в приоритете, самым главным станет факт родительства, а партнеры сумеют упрочить свои отношения.
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