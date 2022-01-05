Учительница убила годовалую дочь в Подмосковье

Преподавательница английского языка подозревается в убийстве годовалой дочки в Подмосковье. Как сообщил источник 5-tv.ru, женщина, предположительно, расправилась с наследницей в районе поселка Большие Дворы 4 января. Около 12 часов дня мама с малышкой ушли из дома. А уже к вечеру сестра женщины забила тревогу.

Бездыханное тело ребенка нашли в деревне Гаврино, рядом лежала мать и валялась коляска. В настоящий момент подозреваемую в преступлении задержали.