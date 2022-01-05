Тихий убийца: Как в маленьком розовом пятнышке на коже распознать рак

Онкодерматолог Наталья Калакутская рассказала, как самостоятельно обнаружить у себя злокачественное образование, и можно ли от него полностью избавиться.

Базалиома или базальноклеточный рак кожи — злокачественная опухоль поверхностного слоя кожи — эпидермиса — считается самым распространенным видом рака кожи у человека. Она возникает в равной степени у мужчин и женщин и занимает 90% в структуре злокачественных образований. Чем опасна эта опухоль, как ее распознать и вылечить, в комментарии 5-tv.ru рассказала врач-онкодерматолог Наталья Калакутская.

Как выглядит базалиома?

По словам эксперта, базалиомы возникают у людей, как правило, после 40, а еще чаще — после 60 лет. В подавляющем большинстве случаев новообразования локализуются на лице — в области лба, носа, переносицы, висков и щек.

«Поверхностная базалиома — это четко очерченное или с нечеткими границами розовое пятнышко. Иногда в середине бывают язвочки и эрозии, которые уже вот-вот заживают, но потом опять начинают мокнуть. Узловая базалиома выглядит, как блестящий плотный узелок размером три-пять миллиметров, который потом начинает расти. В середине опять же может появиться маленькая язвочка», — описывает опухоль Калакутская.

Она указывает, что бывают еще очень агрессивные язвенные формы базалиомы, которые не только разрушают кожу, но и врастают в глубьлежащие мягкие ткани, могут разрушить ушную раковину, нос, врастают в хрящи и костные структуры.

Что делать при обнаружении?

Если вы обнаружили у себя новообразование, похожее по описанию на базалиому, необходимо прийти к дерматологу или онкодерматологу. Он изучит возможную опухоль с помощью дерматоскопии или эпилюминесцентной микроскопии.

«Я увижу признаки базалиомы — розовые и красные гомогенные зоны, серые овоидные структуры и, прежде всего, ветвящиеся древовидные сосуды. Это наиболее яркие признаки базалиомы», — отмечает врач.

Далее необходимо провести цитологическое исследование соскоба новообразования, и, если оно подтвердит первичный диагноз, врач назначит лечение.

Как лечат базалиому?

По словам Калакутской, базалиома всегда считалась полузлокачественной опухолью, так как она почти никогда не дает метастазов, развивается очень медленно (годами) и растет поверхностно, если речь не идет о язвенных и проникающих формах.

Тем не менее базалиому нужно обязательно лечить, так как она будет расширяться и может начать расти вглубь, подчеркивает медик.

«Основных методов лечения два. Наиболее оптимальный — хирургический, когда иссекается вся зона опухоли с небольшим отступом. Если опухоль большая, то используется пластическое закрытие дефектов. Второй метод — лучевой: мы облучаем рентгеновскими лучами зону опухоли и потом контролируем ее с определенной кратностью», — говорит онкодерматолог.

Она добавила, что после удаления базалиомы проводится гистологическое исследование, чтобы убедиться в ее отсутствии. Также Калакутская порекомендовала при обнаружении характерного новообразования как можно быстрее обращаться к врачу.

«Чем раньше вы придете, тем быстрее, безболезненнее и с лучшим косметическим эффектом базалиома будет извлечена», — поясняет врач.

Из-за чего возникает базалиома?

Причин возникновения злокачественной кожной опухоли может быть несколько. В частности, базалиома может стать результатом наследственности или угнетения иммунитета.

«Угнетение иммунитета происходит, когда, например, пациенты получают иммуносупрессоры в связи с трансплантированными органами. Также есть заболевания, вызывающие угнетение клеточного и других звеньев иммунитета», — указывает Калакутская.

Кроме того, базалиома может возникнуть под воздействием ультрафиолета во время пребывания в зонах повышенной солнечной активности, и в результате контакта кожи с канцерогенными веществами, прежде всего, мышьяком.

Наконец, опухоль могут вызвать рубцово-атрофические процессы кожи — ожоги, системная красная волчанка, туберкулезные поражения, воздействие рентгеновских лучей и ультрафиолетовое облучение кожи в связи с лечением каких-то заболеваний в прошлом, заключает онкодерматолог.

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