Эксперт назвал беспорядки в Казахстане результатом провокации
Эксперт по СНГ Жарихин: За протестами в Казахстане стоит организационное начало
Фото: Reuters / Pavel Mikheyev
Замдиректора Института стран СНГ уверен, что происходящее в республике началось с подачи заинтересованных в отставке правительства лиц.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин усомнился в стихийности вспыхнувших в Казахстане протестов. В беседе с 5-tv.ru он предположил, что за организацией беспорядков стоит некое заинтересованное начало.
Эксперт обратил внимание, что жители крупнейших городов республики вышли на протест очень синхронизированно и после уступок с ценами на газ сменили требования на отставку правительства.
«Здесь я вижу, что без некого заинтересованного организационного начала не обошлось. Но какой был источник — внешний или внутренний, сказать пока не могу», — констатировал Жарихин в беседе с 5-tv.ru.
Также непонятными для эксперта остались действия руководства национальной газовой компании.
«Это если вот у нас на заправке цена 95-го бензина будет не 50 рублей а 120. Это или совершенно безмозглое решение или провокационное», — указал замдиректора Института стран СНГ.
За поднятием цен на бензин по республике прокатились массвые протесты, которые привели к введению военного положения и отставке правительства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение сменить Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики. Он пообещал сделать все возможные шаги для защиты граждан.
А защита им сейчас требуется как нельзя кстати, ведь на улицах орудуют бандитские группировки, громят магазины и насилуют женщин. Протестующие опрокидывают автомобили и устраивают пожары.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алма-Ата охвачена огнем.
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