Эксперт назвал беспорядки в Казахстане результатом провокации

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист Эксклюзив 1 013

Эксперт по СНГ Жарихин: За протестами в Казахстане стоит организационное начало

Эксперт назвал беспорядки в Казахстане результатом провокации

Фото: Reuters / Pavel Mikheyev

Замдиректора Института стран СНГ уверен, что происходящее в республике началось с подачи заинтересованных в отставке правительства лиц.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин усомнился в стихийности вспыхнувших в Казахстане протестов.  В беседе с 5-tv.ru он предположил, что за организацией беспорядков стоит некое заинтересованное начало.

Эксперт обратил внимание, что жители крупнейших городов республики вышли на протест очень синхронизированно и после уступок с ценами на газ сменили требования на отставку правительства.

«Здесь я вижу, что без некого заинтересованного организационного начала не обошлось. Но какой был источник — внешний или внутренний, сказать пока не могу», — констатировал Жарихин в беседе с 5-tv.ru.

Также непонятными для эксперта остались действия руководства национальной газовой компании.

«Это если вот у нас на заправке цена 95-го бензина будет не 50 рублей а 120. Это или совершенно безмозглое решение или провокационное», — указал замдиректора Института стран СНГ.

За поднятием цен на бензин по республике прокатились массвые протесты, которые привели к введению военного положения и отставке правительства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение сменить Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики. Он пообещал сделать все возможные шаги для защиты граждан.

А защита им сейчас требуется как нельзя кстати, ведь на улицах орудуют бандитские группировки, громят магазины и насилуют женщин. Протестующие опрокидывают автомобили и устраивают пожары. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алма-Ата охвачена огнем.

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