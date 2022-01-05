Эксперт назвал беспорядки в Казахстане результатом провокации

Замдиректора Института стран СНГ уверен, что происходящее в республике началось с подачи заинтересованных в отставке правительства лиц.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин усомнился в стихийности вспыхнувших в Казахстане протестов. В беседе с 5-tv.ru он предположил, что за организацией беспорядков стоит некое заинтересованное начало.

Эксперт обратил внимание, что жители крупнейших городов республики вышли на протест очень синхронизированно и после уступок с ценами на газ сменили требования на отставку правительства.

«Здесь я вижу, что без некого заинтересованного организационного начала не обошлось. Но какой был источник — внешний или внутренний, сказать пока не могу», — констатировал Жарихин в беседе с 5-tv.ru.

Также непонятными для эксперта остались действия руководства национальной газовой компании.

«Это если вот у нас на заправке цена 95-го бензина будет не 50 рублей а 120. Это или совершенно безмозглое решение или провокационное», — указал замдиректора Института стран СНГ.

За поднятием цен на бензин по республике прокатились массвые протесты, которые привели к введению военного положения и отставке правительства. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение сменить Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики. Он пообещал сделать все возможные шаги для защиты граждан.

А защита им сейчас требуется как нельзя кстати, ведь на улицах орудуют бандитские группировки, громят магазины и насилуют женщин. Протестующие опрокидывают автомобили и устраивают пожары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алма-Ата охвачена огнем.