Протестующие повалили и разбили памятник Назарбаеву в Казахстане

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 010

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате захвачены резиденция президента, администрация, прокуратура и офис правящей партии.

Протестующие повалили и разбили памятник Назарбаеву в Казахстане

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Участники акций протеста в казахстанском городе Талдыкоргане повалили и разбили на две части памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

На фото с места событий видно, что разбитый памятник лежит на площади рядом с постаментом — голова с туловищем отдельно от ног. Памятник Назарбаеву установили в Талдыкоргане пять лет назад.

ВКонтакте @regiontymen

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начавшихся массовых беспорядках в Алма-Ате. По его словам, по улицам разгуливают бандитские группировки, которые избивают военных, насилуют женщин и грабят магазины. На фоне этого Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики.

Также сообщалось о захвате протестующими аэропорта Алма-Аты. Все рейсы оттуда были отменены, началась эвакуация сотрудников воздушной гавани. Кроме того, приостановил работу аэропорт города Актау, а аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице республики отменил поздние рейсы из-за введенного в Нур-Султане комендантского часа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Казахстане на фоне протестов отключили интернет в общенациональном масштабе.

-1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
74.29
0.64 84.07
0.87
Вспомнить все и даже не вздрогнуть: китайский совет дня на четверг, 6 янв...

Последние новости

17:28
Избиение силовика железными прутьями в Алма-Ате сняли на видео
17:14
Джанабаева раскрыла причины изможденного вида: «Животик, ветер, полнолуние»
16:54
Жители рассказали о нападении на аэропорт Алма-Аты: «Еле убежали»
16:45
Жизнь после Долиной: что стало с последним мужем певицы
16:18
В столице Казахстана возобновился доступ к проводному интернету
16:15
Золотой дождь под звездами: когда рождаются самые богатые люди

Сейчас читают

Золотой дождь под звездами: когда рождаются самые богатые люди
Убийственный декор: какие предметы на столе могут привлечь несчастья и смерть
Названы даты рождения людей, чьи судьбы изменят планеты с 3 по 16 января
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год