Протестующие повалили и разбили памятник Назарбаеву в Казахстане

Участники акций протеста в казахстанском городе Талдыкоргане повалили и разбили на две части памятник экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

На фото с места событий видно, что разбитый памятник лежит на площади рядом с постаментом — голова с туловищем отдельно от ног. Памятник Назарбаеву установили в Талдыкоргане пять лет назад.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о начавшихся массовых беспорядках в Алма-Ате. По его словам, по улицам разгуливают бандитские группировки, которые избивают военных, насилуют женщин и грабят магазины. На фоне этого Токаев сменил Нурсултана Назарбаева на посту главы Совета безопасности республики.

Также сообщалось о захвате протестующими аэропорта Алма-Аты. Все рейсы оттуда были отменены, началась эвакуация сотрудников воздушной гавани. Кроме того, приостановил работу аэропорт города Актау, а аэропорт «Нурсултан Назарбаев» в столице республики отменил поздние рейсы из-за введенного в Нур-Султане комендантского часа.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Казахстане на фоне протестов отключили интернет в общенациональном масштабе.