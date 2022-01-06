Юлия Липницкая показала подписчикам подросшую дочь: «Мини-версия Золушки»

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая нечасто радует подписчиков на своей странице в Instagram фотографиями дочери Каталины. Однако недавно фигуристка сделала исключение и показала повзрослевшую наследницу.

На новом видео дочь позировала в платье принцессы с блестками и пышной юбкой будто Золушка, как и ее мама, которая уже вовсю трудится в одноименном ледовом шоу Евгения Плющенко.

«Какая красивая. Убежала принцесса», — приговаривала Липницкая.

Instagram @sunnylipnitskaya

К слову, даже работая на проекте, фигуристка старается часто проводить время с дочкой. Пока мама выступает, Каталина ее ожидает за кулисами. Поклонники восхитились дочерью знаменитости и отметили, девочка все больше становится похожа на спортсменку.

«Мини-версия Золушки»;

«Наша принцесса. Вырастет настоящей красавицей»;

«Вся в маму! Уверена, Каталину ждет большое будущее», — отметили фанаты Липницкой.

Юлия Липницкая вместе со своим избранником-фигуристом Владиславом Тарасенко уже много лет. Но старается не афишировать личную жизнь. Даже о беременности спортсменки стало известно лишь незадолго до родов летом 2020 года. Юлия завершила свою спортивную карьеру еще в 2017 году из-за проблем со здоровьем и сейчас зарабатывает на жизнь участием в ледовых шоу и тренерской деятельностью.

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