Какой горячий напиток моментально снижает уровень сахара в крови

Китайский чай пуэр может существенно снизить уровень сахара в крови. Такой вывод сделали ученые в ходе исследований с участием мышей, пишет Daily Express.

Специалисты сравнили результаты множества работ в попытке выяснить, какое влияние может оказывать пуэр на человека. В частности, ученые изучили информацию из трех китайских и трех английских баз данных, захватив временной промежуток до 31 июля 2018 года. Поиск велся по следующим ключевым словам: «гипергликемия», «пуэр», «глюкоза крови» и «сахар крови».

Результаты анализа показали, что пуэр помог быстро и эффективно снизить уровень сахара в крови мышей. Также, судя по всему, этот горячий напиток оказывает антигипергликемический эффект натощак. Уровень сахара снижается в зависимости от количества выпитого чая, что может стать настоящим спасением для инсулинозависимых.

Но стоит помнить, что употреблять пуэр при проблемах с желудком нельзя. Чай повышает уровень кислотности и провоцирует изжогу. Также он может лишить вас сна, если выпить его на ночь — пуэр обладает мощным тонизирующим эффектом.

Диабет второго типа проявляется в виде крайне неприятных симптомов. Больной постоянно мучается от жажды, ощущает себя уставшим, беспричинно теряет вес. Также диабетики могут страдать от нечеткого зрения, зуда в области половых органов и учащенного мочеиспускания. Отдельно стоит отметить то, что незначительные ранки и порезы у больных заживают гораздо дольше.

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