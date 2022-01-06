«Папины дочки»: Станислав Бондаренко показал, как подросли и изменились его дети

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 033

Станислав Бондаренко показал, как подросли и изменились его дочки

«Папины дочки»: Станислав Бондаренко показал, как подросли и изменились его дети

Фото: Instagram @st_bond

Актер на Новый год вместе с семьей отправился в Стамбул.

Российский актер Станислав Бондаренко показал поклонникам, как он провел новогодние каникулы в кругу семьи. На своей странице в Instagram звезда выложил фото со своими подросшими дочками: Алексией и Микаэллой.

«С добрым утром. С наступающим Рождеством!» — подписал снимок актер.

Instagram @st_bond

Фото получилась по-настоящему семейным и теплым. Дочери, видимо, недавно проснувшиеся, были еще в пижамах, а Бондаренко нежно их обнимал.

Фанаты не только пожелали актеру и его близким всего самого хорошего, но и отметили, насколько дочери красивые.

«С наступающим Рождеством Вас. Девчули-красотули!»

«Папины доченьки!»

«Какое же это счастье — эти два красивых ангелочка у талантливого папы!» — написали поклонники.

К слову, каникулы для Бондаренко уже закончились. Отметив Новый год вместе с семьей в Стамбуле, сейчас актер уже приступил к работе.

Кстати, помимо двух дочерей от Аурелии Алехиной, у Бондаренко подрастает сын Марк, которого родила актриса Юлия Чиплиева. Вместе с ней он прожил в браке семь лет. А после развода встретил модель и обладательницу титула «Мисс Россия 2010» Ирину Антоненко. Бондаренко мечтал о еще детях, но красавица, видимо, была не готова к этому. И спустя несколько месяцев и этот союз рухнул. Лишь с Алехиной актер по-настоящему обрел семейное счастье и стал многодетным отцом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фигуристка Юлия Липницкая показала подписчикам подросшую дочь.

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