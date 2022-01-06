Несли ее почти полтора часа: почему никто не остановил убийц девочки в Костроме

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 093

Преступники шли быстро, пересекая оживленные улицы, проходя мимо спешащих по своим делам горожан, но не вызвали подозрения.

Несли ее почти полтора часа: почему никто не остановил убийц девочки в Костроме

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

Жестокое убийство пятилетней девочки в Костроме, которая погибла от рук двух педофилов, потрясло всю страну.

При этом двое преступников смогли похитить девочку среди бела дня, пронести ее до своего логова почти полтора часа и остаться незамеченными, ничем не привлечь к себе внимание посторонних, пишет сайт KP.RU.

На момент, когда злоумышленники встретили свою жертву возле культурного центра «Россия», где малышка ждала маму, работающую уборщицей, на часах было около 16:00. В Костроме в это время только начинает темнеть и на улицах полно прохожих. В самом центре установлены камеры видеонаблюдения. Поблизости расположены остановка общественного транспорта и пункт полиции.

Судя по записи с камер, мужчины шли быстро и на пути встречали как минимум троих прохожих и водителя автомобиля. Однако странный вид двоих спутников с маленькой девочкой на руках ни у кого не вызвал желания остановить их и попробовать разобраться — что происходит.

Проходили убийцы и неподалеку от детского сада, пересекали оживленные улицы, по которым вечерам спешат по своим делам погруженные в свои заботы горожане.

Нигде не встретив сопротивления, мужчины беспрепятственно вошли в здание общежития в 17:17. Именно в это время их, со слов старшей по дому, зафиксировали камеры. Женщина, посмотревшая запись, отметила, что девочка не подавала голоса и не сопротивлялась похитителям. Возможно, она уже была без сознания.

После этого малышку уже никто не видел живой, а 4 января вечером, после долгих поисков, ее тело обнаружат в квартире убийц. Преступников задержат неподалеку.

Местные общественные организации уже обратились к горожанам быть внимательнее друг к другу и заботиться о безопасности детей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на похоронах убитой девочки в Костроме собралась толпа людей. Плакали даже мужчины.

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