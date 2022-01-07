Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с Рождеством и подарили самодельные подарки

Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал подарки для него и Аллы Пугачевой на Рождество Христово.

Вначале свой подарок презентовала Лиза. Она сама сделала открытки для мамы и папы и прочитала поздравительный стих. Галкин предположил, что стихотворение дочка сочинила сама.

«Нет, я его в интернете откопала», — улыбаясь, призналась папе Лиза.

Instagram @maxgalkinru

Следом за сестрой поздравил Гарри. Он смастерил зимнюю поляну, на которой расположил шишки, вату, имитирующую снег и усадил животных.

Всего за шесть часов видео набрало более 200 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники восхитились поделкам детей и осыпали семью комплиментами.

«Чудо-дети. Сколько смотрю, столько и замечаю за собой, что начинаю невольно улыбаться. Здравия вам»;

«Вы большие молодцы! Ваши дети похожи на детей, а не на пафосных деток звезд. Здоровья вашей семье»;

«С Рождеством! Вы молодцы, хорошие дети, а главное — правильный подход к воспитанию», — написали фанаты.

Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями 18 сентября 2013 года. Двойняшек влюбленным подарила суррогатная мама. Сегодня их наследники, пожалуй, самые знаменитые дети рунета: ролики с ними в социальных сетях набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев.

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