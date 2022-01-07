Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с Рождеством и подарили самодельные подарки

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 255

Поклонники отметили, что знаменитости — достойный пример образцовых родителей.

Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; Instagram @maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал подарки для него и Аллы Пугачевой на Рождество Христово.

Вначале свой подарок презентовала Лиза. Она сама сделала открытки для мамы и папы и прочитала поздравительный стих. Галкин предположил, что стихотворение дочка сочинила сама.

«Нет, я его в интернете откопала», — улыбаясь, призналась папе Лиза.

Instagram @maxgalkinru

Следом за сестрой поздравил Гарри. Он смастерил зимнюю поляну, на которой расположил шишки, вату, имитирующую снег и усадил животных.

Всего за шесть часов видео набрало более 200 тысяч лайков и множество комментариев. Поклонники восхитились поделкам детей и осыпали семью комплиментами.

«Чудо-дети. Сколько смотрю, столько и замечаю за собой, что начинаю невольно улыбаться. Здравия вам»;

«Вы большие молодцы! Ваши дети похожи на детей, а не на пафосных деток звезд. Здоровья вашей семье»;

«С Рождеством! Вы молодцы, хорошие дети, а главное — правильный подход к воспитанию», — написали фанаты.

Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями 18 сентября 2013 года. Двойняшек влюбленным подарила суррогатная мама. Сегодня их наследники, пожалуй, самые знаменитые дети рунета: ролики с ними в социальных сетях набирают миллионы просмотров и тысячи комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Калашникова впервые показала фото повзрослевшего сына.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.29
0.64 84.07
0.87
Брак, развод и никакого риска! Китайский совет дня на пятницу, 7 января

Последние новости

19:16
Кровь, боль, пожары и смерть: свидетели назвали протесты в Казахстане «бойней»
18:56
Работал до последнего: Киновед о предсмертных днях автора песни «Пусть бегут неуклюже»
18:42
Самолеты ВКС РФ перебрасывают миротворцев из Киргизии и Таджикистана в Казахстан
18:22
Поднимите мне веки: из-за каких опасностей блефаропластики вам может грозить новая операция
18:09
Шойгу держит ситуацию с миротворцами в Казахстане на строгом контроле
17:49
Мародеры убили «отца казахского хип-хопа» в Алма-Ате

Сейчас читают

Поднимите мне веки: из-за каких опасностей блефаропластики вам может грозить новая операция
Не играйся с судьбой: Какие знаки посылает Вселенная каждому знаку зодиака
Назван напиток, разжижающий кровь и предотвращающий образование тромбов
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год