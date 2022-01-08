Бывших не бывает? Деревянко взбудоражил поклонников снимком с Дарьей Мясищевой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 010

Актер и бизнесвумен расстались в декабре 2020 года после десяти лет отношений и рождения двух дочерей.

Бывших не бывает? Деревянко взбудоражил поклонников снимком с Дарьей Мясищевой

Фото: Instagram @pablo_derevyanko

Павел Деревянко удивил поклонников совместным снимком с Дарьей Мясищевой, с которой состоял в гражданском браке более десяти лет и расстался в позапрошлом году. На своей странице в Instagram актер выложил фото с бывшей возлюбленной и двумя их дочками, решив поздравить таким образом подписчиков с Рождеством.

«От души поздравляем каждого из вас со светлым Рождеством! Прекрасный день сегодня!» — написал Деревянко.

Предвидя вопросы о возобновлении отношений с Мясищевой, актер тут же дал понять, что этого не будет — сходиться они не планируют, просто, как и положено хорошим родителям, проводят вместе с детьми отдых.

«В очередной раз повторяю: вместе с Дашей мы не живем, но очень дружим и воспитываем двух наших прекрасных дочерей. У каждого из нас есть своя личная жизнь. Мы родные друг другу люди. Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Таиланде. Прошу вас не домысливать свои другие виденья. Все ровно так, как я говорю, не больше и не меньше. Девушки, не пишите, что у Дарьи грустные глаза, она абсолютно счастлива и самодостаточна», — обратился Деревянко к поклонникам.

pablo_derevyanko

Фанаты с пониманием отнеслись к словам актера и сказали, что он вовсе не должен отчитываться перед ними в своей личной жизни.

«Вы не обязаны перед нами отчитываться за то что происходит в вашей жизни. Вы обязаны своим детям и себе быть счастливым и это главное»;

«С праздником. Спасибо за позитив. Павел, не оправдывайтесь, всем не угодишь. Главное, что в вашей семье взаимопонимание, любовь к детям. С Новым годом!»

«Молодцы, что сумели сохранить хорошие отношения, не все это умеют», — пишут поклонники в комментариях.

Актер Павел Деревянко и его гражданская жена предприниматель Дарья Мясищева расстались в декабре 2020 года после десяти лет отношений. Для поклонников они записали видеообращение, в котором пояснили, что «расстаться им было нужно для того, чтобы сохранить теплоту и привязанность друг к другу и не доводить дело до скандалов». Они подчеркнули, что сохранили прекрасные отношения и вместе будут воспитывать своих дочек Варвару и Александру, а поклонников попросили не придумывать своих версий их расставания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Павел Деревянко прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации.

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