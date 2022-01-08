Президент Туркменистана поручил потушить газовый кратер «Врата ада»

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить горящий газовый кратер Дарваза, расположенный в центре пустыни Каракумы, что в Дашогузской области. В народе полыхающую зону прозвали «Врата ада».

В ходе заседания правительства 7 января президент отметил, что продукты горения газа в упомянутой местности отравляют местных жителей, ситуация грозит также негативными последствиями для экологии района. Кроме того, подчеркнул Бердымухамедов, расходуемый попусту газ можно было бы экспортировать.

Как сообщает Turkmenportal, лидер Туркмении обратился к курирующему топливно-энергетический комплекс вице-премьеру Шахыму Абдрахманову. Он поручил привлечь к решению вопроса ученых, при необходимости подключить зарубежных специалистов.

«Врата ада» были обнаружены в 1971 году советскими геологами. Узнав о скоплении природного газа в 260 километрах от Ашхабада, эксперты пробурили там скважину. Произошел обвал, и открылась огромная дыра, наполненная газом. Ее диаметр составляет 60 метров, глубина — 20. Чтобы не отравить все живое вокруг, было решено поджечь газ. Но с годами огонь не утих, из-под земли до сих пор идет газ. Впервые вопрос о закрытии кратера президент Туркмении поднял в 2010 году.

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