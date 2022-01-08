«Называла внученькой»: Что связывало Марину Неелову и Фаину Раневскую

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 3 721

Марина Неелова рассказала о теплых отношениях с Фаиной Раневской

«Называла внученькой»: Что связывало Марину Неелову и Фаину Раневскую

Фото: ТАСС / Шеметов Максим

При знакомстве народная артистка СССР высоко оценила способности молодой актрисы.

Актриса Марина Неелова рассказала о своих отношениях с народной артисткой СССР Фаиной Раневской. Знаменитость считает звезду советского кинематографа одним из главных людей в своей жизни. Она призналась, что Раневская называла ее «внученькой».

С легендой советского кинематографа 75-летняя Неелова встретилась в самом начале карьеры. В 1982 году в эфир вышел телевизионный спектакль «Спешите делать добро», благодаря которому Раневская и заметила молодую актрису. Она захотела с ней познакомиться, но в Московском театре «Современник» не дали ее номер. Неелова, узнав об этом, тут же связалась со знаменитостью и извинилась. Так и завязалось общение актрис.

Instagram @neelova.soul

Встречи Нееловой и Раневской часто сводились к разговорам о поэзии, в особенности, о творчестве поэтессы Марины Цветаевой. Из-за скоромного образа жизни Неелова хотела, как следует, накормить своего кумира. Каждый ее визит сопровождался вкусными гостинцами.

«Неелова приходила утром, принесла конфеты, огурцы и зелень. А я подумала: как хорошо, будет, чем угощать Камбурову и говорить о поэзии», — процитировала Раневскую в беседе с «Аргументы и факты» певица Елена Камбурова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как кубарем скатилась со сцены Марина Неелова.

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