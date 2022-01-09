Звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате
Ранее в СМИ прошла информация, что актер пропал — отправился покорять пик Талгар на территории Алматинского заповедника и перестал выходить на связь.
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Российского актера Илью Глинникова нашли в горном лагере в Алма-Ате. В местном департаменте по ЧС сообщили, что актер жив и здоров, и сегодня утром отправлен с другими туристами в аэропорт, откуда вылетит домой.
«Все эти дни он находился в лагере „Туюк-Су“ в горах Алма-Аты под наблюдением федерации альпинизма Казахстана», — пишет Sputnik Казахстан.
Ранее в СМИ прошла информация, что звезда сериала «Интерны» перестал выходить на связь с родственниками 3 января. Сообщалось, что он отправился покорять пик Талгар на территории Алматинского заповедника и пропал.
Ситуация в Казахстане обострилась 2 января после выхода на улицы протестующих против двукратного повышения цен на топливо. «Газовые» протесты перетекли в массовые беспорядки. Разрушены целые районы крупных городов республики, уничтожены офисы СМИ, сожжены десятки административных зданий, разграблены торговые точки. Боевики блокировали работу скорой помощи, пожарных, нападали на силовиков и жестоко их убивали. Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧС во всех регионах.
Глава государства распустил правительство, возглавил Совбез вместо Нурсултана Назарбаева и обратился за помощью в ОДКБ. Служащие из России, Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и Армении в рамках миротворческой миссии обеспечивают безопасность граждан и охраняют стратегические и инфраструктурные объекты. Задержанием радикалов занимаются исключительно местные правоохранители.
Токаев утверждает, что ситуация в Казахстане — намеренный акт агрессии со стороны подготовленных за рубежом террористов, направленный на дестабилизацию. Он пообещал уничтожить всех, кто откажется сложить оружие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция Казахстана задержала более пяти тысяч участников беспорядков.
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