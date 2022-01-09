Появилось видео с места ДТП в Мытищах, где автоледи насмерть сбила малыша

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Журналист Эксклюзив 1 182

Женщина не заметила, что годовалый малыш оказался под колесами ее машины, пока она парковалась.

Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео с места ДТП в подмосковных Мытищах, где автоледи насмерть сбила годовалого малыша. Как сообщил источник,  авария произошла возле жилого дома на Пионерской улице. Женщина за рулем  Nissan пыталась припарковаться, как вдруг услышала отчаянные крики женщины. Когда водитель затормозила, было уже поздно. Под передним колесом она сначала увидела шапочку, а потом тело крошечного мальчика. Он умер до приезда скорой. 

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ДТП. В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Подробности случившегося уточняются. 

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