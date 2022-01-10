🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 января, растущая Луна в знаке Овна принесет представителям многих знаков зодиака довольно напряженный день. Вероятны ошибки, конфликты, срыв планов и сделок. Не переживайте по поводу того, что не получится, все удастся наверстать в середине месяца. Звезды рекомендуют держать свою импульсивность и агрессию под контролем и не выплескивать на окружающих, в этом случае получится пережить день без серьезных потерь.

♈ Овен

Овны, как вы относитесь к любви и романтике, к украденным поцелуям и секретам, которыми с вами поделились под звездами? Независимо от того, где вы находитесь в своем путешествии, сегодня вы станете свидетелем того, как ваш партнер удивит своим преображением. Да, вы достойны любви. Позвольте себе получить то, что вам давали так безоговорочно. Одинокие Овны, ожидайте неожиданного, если вы на рынке любви. Кто-то в вашем кругу собирается рассказать о своих чувствах.

Космический совет: приготовьтесь к поворотам в истории любви.

♉ Телец

Вы знаете, что мешает вашему будущему? Бремя прошлого. Обратитесь к боли, которую вы подавляли в себе. Поговорите с демонами, которые скрывались вокруг. Что делать, если это секрет, чтобы начать все сначала? Влюбленным Тельцам пришло время пересмотреть правила в отношениях. То, что вы общаетесь друг с другом определенным образом, не означает, что вы должны продолжать это делать. Проведите открытый и честный разговор с любимым человеком о том, что кажется вам истинным.

Космический совет: перепишите правила совместного существования.

♊ Близнецы

Вам знакомо чувство встречи с кем-то, кто так же эксцентричен, как и вы, и позволяет вам быть самой странной и замечательной версией себя? Вот как выглядит настоящая любовь, Близнецы. Оставайтесь в моменте и наслаждайтесь благословениями, которые приносит вам эта фаза вашей жизни. Нет необходимости быстро продвигать историю или проецировать старую боль на то, что течет так свободно.

Космический совет: позвольте себе наслаждаться жизнью.

♋ Рак

Ох, уж этот неуловимый баланс между работой и личной жизнью. Да, вы можете иметь все и сразу, Раки, но что-то все время пропускаете. Что-то, о чем стоит подумать. На этой неделе вам стоит каждый день отводить час для самовыражения. Пишите, рисуйте, готовьте и сочиняйте. Делайте все возможное, чтобы хорошие флюиды проходили через ваше тело. Вы обнаружите, что вибрация с частотой радости помогает вам заставить ваше самое творческое «я» работать.

Космический совет: найдите время для самовыражения.

♌ Лев

Львы, сегодня вам предстоит ответить на один единственный вопрос: «Как вы даете понять своему любимому человеку, что он для вас особенный?». Подарки и обычные слова точно не помогут. Придется вспомнить, что такое романтика. Ужин при свечах, или кровать, усыпанная лепестками роз, а может что-то еще? Только ваше сердце знает, что может выразить все то восхищение, которое вы испытываете рядом со своим партнером.

Космический совет: пусть ваши любимые узнают, насколько они особенные для вас.

♍ Дева

Девы, сегодня вы не будете одиноки. К вам наведается ваш старый приятель — разочарование. А все потому что вы снова побоитесь сказать своим близким, что вас что-то не устраивает. Если нет желания испытывать неприятные эмоции от очередного недовольства собой и своим ближайшим окружением, сделайте над собой усилие — поговорите с родственниками и друзьями, расскажите им, что вы хотите на самом деле, здесь и сейчас.

Космический совет: откровенно поговорите со своими близкими.

♎ Весы

Чтобы понедельник не стал для Весов по-настоящему тяжелым днем, необходим ясный ум и твердая уверенность в том, что вы — самая важная частица Вселенной. Что бы ни происходило вокруг, задача Весов на сегодня — не впускать ни капли негатива в свою жизнь. Как говорил Будда: ключ в том, чтобы оставаться в своем центре. Каждый раз, когда в вашем подсознании возникает негативная мысль, делайте глубокий вдох и продолжайте жить это с любовью. И тогда в конце дня вас будет ждать главный приз. Какой? Поймете, когда сможете прожить весь день с искренней улыбкой на лице.

Космический совет: оставайтесь в своем центре.

♏ Скорпион

У Вселенной есть план для вас, Скорпионы. И он поможет вам наконец стать единым целым — влюбленным и счастливым. А потому, расслабьтесь и доверяйте всему, что происходит вокруг. Даже если вам кажется, что происходит что-то странное, не торопитесь делать выводы — все только во благо. Верьте, что звезды замышляют соединить вас и вашу половинку. Если вы недавно с кем-то расстались или сильно повздорили, дайте себе время. Доверьтесь Вселенной и у вас все получится даже лучше, чем в самых смелых мечтах.

Космический совет: дайте себе время, необходимое для обработки эмоций.

♐ Стрелец

Стрельцы, день Х наступил. Поздно уже что-то откладывать в дальний ящик. Сегодня придется решить, что вы хотите от отношений со своим партнером. Загляните в свое сердце и постарайтесь честно ответить на вопрос: «Что самое главное для вас сейчас?» После того как вы это сделаете, голова и сердце придут к столь долгожданному согласию и вы, наконец, сможете двигаться вперед.

Космический совет: определите, чего вы хотите от отношений.

♑ Козерог

Как вы относитесь к искусству терпения, дорогие Козероги? Кажется, что Вселенная сегодня подталкивает вас к вашим пределам. Осознайте энергию, которую вы производите. Доверие к миру может помочь вам достичь желаемых результатов без психических и эмоциональных потрясений. Положение дел на межличностном фронте, возможно, не самое лучшее. Убедитесь, что вы не смотрите на людей сквозь призму разочарования и ненависти.

Космический совет: отдайтесь Вселенной.

♒ Водолей

Вы, вероятно, страдаете от собственного негатива по отношению к другим людям. Вот вам чит-код для выживания без кровопролития: дополнительные десять минут йоги перед тем, как официально начать день. Не стоит недооценивать силу своего внутреннего мира, Водолеи. Звездные наставники пытаются достучаться до вас. Чтобы получить важное сообщение, откройте свое сердце.

Космический совет: контролируйте свой негатив.

♊ Рыбы

Самовосстановление будет важной темой для вас сегодня. Но вот в чем дело: вы не можете освободить место для хорошего ци — так называемой жизненной энергии, если не отпустите плохого ци. Подумайте о токсичных связях, которые мешают вам двигаться вперед. Нереалистичные ожидания, которые буквально отправляют вас в ад. Принятие себя и других такими, какие они есть, может стать ключом к восстановлению мира и счастья.

Космический совет: подумайте о том, что же вас все-таки тяготит.

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