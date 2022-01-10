Режим адаптации: как вернуться в рабочий ритм без сожаления о длинных выходных

Непростое время сейчас наступает у российских психологов. По традиции, после январских каникул многие жители нашей страны переживают пост праздничную депрессию. Причем стать ее жертвой могут даже те, кто ведет абсолютно здоровый образ жизни.
Как вернуться в рабочий ритм без сожаления о длинных выходных — выяснял Евгений Подтергера.
Эта праздничная неделя была самой напряженной в рабочем графике Дмитрия Ворфоломеева. Профессиональный Дед Мороз меняет алую шубу на пуховик.
«Самое тяжелое — когда приезжаешь под конец корпоратива. И все уже не понимают, что происходит, всех шатает. Это самое трудное», — поделился он.
Если Дед Мороз идет на отдых, то большинству людей после этих головокружительных каникул нужно вернутся в строй. Главное — никаких резких перемен. Это стресс и для тела, и для психики. В спортзалах и фитнес-центрах людям, которые поднабрали после праздников и хотят привести себя в форму, даже придумали шуточное название — «подснежники».
«Любые ограничения, особенно резкие, организм воспринимает как колоссальный стресс. Он обязательно включит режим адаптации, найдет любые способы, чтобы вы сорвались с диеты, не пошли в спортзал, поэтому делать все нужно плавно и постепенно», — объяснил фитнес-тренер Дмитрий Аверичев.
Как держать себя в форме и быть готовым к работе, отлично знает певец Олег Газманов — впечатления нужно получать не от еды и напитков. Каникулы он провел с семьей на горнолыжном курорте.
«Чтобы правильно выйти из праздника, нужно найти такую работу, которую ты любишь. Ты побежишь на работу», – уверен певец.
«Ну и, кстати, если ваш отпуск совмещен со спортом, как у нас сейчас, то в рабочий график вы вольетесь гораздо легче!» — добавил его сын Родион.
Психотерапевты советуют входить в рабочий ритм постепенно. Есть возможность — сократить рабочий день до пяти часов и постепенно за неделю вернутся к восьмичасовому стандарту.
«Нарастающее напряжение и уровень тревоги — безусловно. Навыки у многих людей достаточно быстро снижаются. Чем больше отдых — тем быстрее это происходит», — рассказал врач-психотерапевт Станислав Полторак.
По статистике, после новогодних праздников число увольнений растет на 15%, как правило, по инициативе работника. Треть уволившихся позже признаются, что это кардинальное решение было ошибкой.
Примерно половина россиян после новогодних каникул, говорят психологи, впадают в состояние преддепрессии или даже депрессии. Лекарство есть — новое увлечение. Идеально спорт. Утром идете на работу, вечером — на каток. Даже если в первый раз в жизни встали на коньки, это поможет улучшить физическую форму, отказаться от вредных привычек, а главное — получить реальную цель. Здесь любое падение — это только повод подняться на новую ступеньку эмоционального развития.