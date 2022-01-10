Режим адаптации: как вернуться в рабочий ритм без сожаления о длинных выходных

Эта праздничная неделя была самой напряженной в рабочем графике Дмитрия Ворфоломеева. Профессиональный Дед Мороз меняет алую шубу на пуховик.

«Самое тяжелое — когда приезжаешь под конец корпоратива. И все уже не понимают, что происходит, всех шатает. Это самое трудное», — поделился он.

Если Дед Мороз идет на отдых, то большинству людей после этих головокружительных каникул нужно вернутся в строй. Главное — никаких резких перемен. Это стресс и для тела, и для психики. В спортзалах и фитнес-центрах людям, которые поднабрали после праздников и хотят привести себя в форму, даже придумали шуточное название — «подснежники».

«Любые ограничения, особенно резкие, организм воспринимает как колоссальный стресс. Он обязательно включит режим адаптации, найдет любые способы, чтобы вы сорвались с диеты, не пошли в спортзал, поэтому делать все нужно плавно и постепенно», — объяснил фитнес-тренер Дмитрий Аверичев.

Как держать себя в форме и быть готовым к работе, отлично знает певец Олег Газманов — впечатления нужно получать не от еды и напитков. Каникулы он провел с семьей на горнолыжном курорте.