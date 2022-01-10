Режим адаптации: как вернуться в рабочий ритм без сожаления о длинных выходных

Эфирная новость 6 032

По традиции, после январских каникул многие жители нашей страны переживают пост праздничную депрессию.

Фото, видео: depositphotos / Xalanx; 5-tv.ru

Непростое время сейчас наступает у российских психологов. По традиции, после январских каникул многие жители нашей страны переживают пост праздничную депрессию. Причем стать ее жертвой могут даже те, кто ведет абсолютно здоровый образ жизни.

Как вернуться в рабочий ритм без сожаления о длинных выходных — выяснял Евгений Подтергера.

Эта праздничная неделя была самой напряженной в рабочем графике Дмитрия Ворфоломеева. Профессиональный Дед Мороз меняет алую шубу на пуховик.

«Самое тяжелое — когда приезжаешь под конец корпоратива. И все уже не понимают, что происходит, всех шатает. Это самое трудное», — поделился он.

Если Дед Мороз идет на отдых, то большинству людей после этих головокружительных каникул нужно вернутся в строй. Главное — никаких резких перемен. Это стресс и для тела, и для психики. В спортзалах и фитнес-центрах людям, которые поднабрали после праздников и хотят привести себя в форму, даже придумали шуточное название — «подснежники».

«Любые ограничения, особенно резкие, организм воспринимает как колоссальный стресс. Он обязательно включит режим адаптации, найдет любые способы, чтобы вы сорвались с диеты, не пошли в спортзал, поэтому делать все нужно плавно и постепенно», — объяснил фитнес-тренер Дмитрий Аверичев.

Как держать себя в форме и быть готовым к работе, отлично знает певец Олег Газманов — впечатления нужно получать не от еды и напитков. Каникулы он провел с семьей на горнолыжном курорте.

«Чтобы правильно выйти из праздника, нужно найти такую работу, которую ты любишь. Ты побежишь на работу», – уверен певец.

«Ну и, кстати, если ваш отпуск совмещен со спортом, как у нас сейчас, то в рабочий график вы вольетесь гораздо легче!» — добавил его сын Родион.

Психотерапевты советуют входить в рабочий ритм постепенно. Есть возможность — сократить рабочий день до пяти часов и постепенно за неделю вернутся к восьмичасовому стандарту.

«Нарастающее напряжение и уровень тревоги — безусловно. Навыки у многих людей достаточно быстро снижаются. Чем больше отдых — тем быстрее это происходит», — рассказал врач-психотерапевт Станислав Полторак.

По статистике, после новогодних праздников число увольнений растет на 15%, как правило, по инициативе работника. Треть уволившихся позже признаются, что это кардинальное решение было ошибкой.

Примерно половина россиян после новогодних каникул, говорят психологи, впадают в состояние преддепрессии или даже депрессии. Лекарство есть — новое увлечение. Идеально спорт. Утром идете на работу, вечером — на каток. Даже если в первый раз в жизни встали на коньки, это поможет улучшить физическую форму, отказаться от вредных привычек, а главное — получить реальную цель. Здесь любое падение — это только повод подняться на новую ступеньку эмоционального развития.

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.13
0.84 85.13
1.06
Три дня — и мир сойдет с ума: астролог рассказала, как пережить ретроград...

Последние новости

14:59
Марина Хлебникова назвала вероятную причину пожара в ее квартире
14:48
Россиян предупредили о скором наступлении погодной лихорадки
14:48
Песков напомнил о темной стороне соцсетей на фоне событий в Казахстане
14:41
Опасные гонки: российские лихачи могут поплатиться свободой за нарушение ПДД
14:30
Три дня — и мир сойдет с ума: астролог рассказала, как пережить ретроградный Меркурий
14:14
Звезда «Полицейского с Рублевки» Каштанова впервые показала маленькую дочь

Сейчас читают

Три дня — и мир сойдет с ума: астролог рассказала, как пережить ретроградный Меркурий
Леди-совершенство: какой видят идеальную женщину мужчины всех знаков зодиака?
Астрологи выявили самую невыносимую жену по знаку зодиака
Какие выплаты и кому планируются в России в 2022 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год