Тело начальника департамента полиции было найдено на юге Казахстана

Тело начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова было найдено на юге Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу администрации города Тараз.

Предварительно, правоохранитель свел счеты с жизнью. Причины, побудившие Сулейменова к фатальному шагу, выясняются.