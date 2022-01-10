Тело начальника департамента полиции было найдено на юге Казахстана
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Предварительно, правоохранитель свел счеты с жизнью.
Фото: МВД Казахстана
Тело начальника департамента полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова было найдено на юге Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на пресс-службу администрации города Тараз.
Предварительно, правоохранитель свел счеты с жизнью. Причины, побудившие Сулейменова к фатальному шагу, выясняются.
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