Названа предварительная причина смерти телеведущей Ирины Смольской

Предварительной причиной смерти белорусской певицы и телеведущей Ирины Смольской считаются проблемы с сердцем. Об этом сообщает «КП Беларусь».

Известие о кончине звезды экранов ранее опубликовал накануне продюсер Анатолий Чепиков. Ей был всего 51 год.

Смольская родилась в Минске, с раннего детства занималась танцами в ансамбле при местном Доме пионеров и вскоре оказалась в известном на всю Белорусскую ССР коллективе «Ровесник». С ним юная артистка гастролировала по Советскому Союзу, участвовала в международных конкурсах и фестивалях.

Ирина Смольская окончила факультет режиссуры праздников в Институте культуры, позже поступила на работу в Белтелерадиокомпанию в качестве диктора и прослужила там десять лет. За это время эффектная блондинка сумела стать лицом белорусского телевидения.

Она также вела официальные мероприятия и концерты, телепередачи «Хит-момент», «Афиша», «Золотая коллекция белоруской эстрады», выступала в качестве певицы. В 2008 году получила премию «Телевершина» как лучшая ведущая информационной программы.

Замужем Смольская была трижды. От второго супруга она родила сына Всеволода. С последним избранником пошла под венец в 40 лет, в интервью журналистам говорила тогда, что к этому возрасту ее жизнь только началась.

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