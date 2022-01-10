«Пора в турне»: Пугачева показала Лизе, как нужно танцевать под живую музыку

Народная артистка СССР Алла Пугачева показала своей дочери Лизе Галкиной, как нужно танцевать под живую музыку. Зажигательный перерыв звездная семья устроила во время спортивной тренировки.

Аккомпанемент обеспечил восьмилетний Гарри Галкин, сыграв на губной гармошке. Лиза тем временем исполняла танцевальные движения в стиле брейк-данс. В какой-то момент к наследникам подбежала Алла Пугачева и показала, как нужно танцевать. Глава семейства Максим Галкин снимал веселое выступление на камеру.

«Спортивно-развлекательно! Гарик играет, Лиза и Алла танцуют!» — подписал видео юморист.

Поклонники оценили таланты звездных детей. Многие отметили перспективность образованного трио и посоветовали подумать о гастрольном туре.

«Отличная группа сформировалась. Пора в гастрольное турне»;

«Не скучают. Молодцы!»

«У вас даже в спортзале весело!»

«Настоящие. Прям живые», — написали фолловеры.

Лиза и Гарри Галкины появились на свет в один день — 18 сентября 2013 года — посредством суррогатного материнства. Сейчас двойняшки считаются, пожалуй, самыми известными звездными детьми в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лиза и Гарри Галкины поздравили родителей с Рождеством. Они вручили Алле Пугачевой и Максиму Галкину самодельные подарки.