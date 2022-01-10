Эффективность доказана: основные тезисы экстренного совещания ОДКБ

В Казахстане после массовых беспорядков восстановлен конституционный порядок. Попытка устроить госпереворот сорвалась — в основном благодаря миротворцам ОДКБ. Организация на деле продемонстрировала свой потенциал — способность действовать быстро, решительно и эффективно.

Главы стран-участниц сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности сделали и другие выводы. Георгий Гривенный следит за заявлениями.

В пережившем самый тяжелый кризис за все 30 лет независимости Казахстане в понедельник — день траура в память о погибших в ходе массовых беспорядков и террористических атак. Главы стран ОДКБ, вовремя решившие отправить в республику миротворческий контингент, который быстро отрезвил не в меру горячие головы и во многом спас Казахстан от разрастания хаоса, отдают дань памяти всем, кто не пережил эти страшные дни в самом начале 2022-го.

По главному и единственному вопросу повестки докладывает президент Казахстана, и слова Касым-Жомарта Токаева не оставляют сомнений: случившееся лишь на первый взгляд «спонтанный кризис протеста». Первые «экономические требования» недовольных граждан, вышедших на митинги, моментально были подхвачены внешними силами, словно ждавшими повода погрузить республику в пучину хаоса и, в конечно итоге захватить в стране власть.

«Вступили в действие группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидна главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о государственном перевороте. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе, зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана», — подчеркнул Токаев.

«Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди. У них одни цели. Те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди. И у них другие цели. При этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков. О чем президент Токаев только что и сказал», — заявил Владимир Путин.

Организации Договора по коллективной безопасности в мае исполнится 30 лет, и это объединение очень вовремя. Именно в январе 2022-го доказало свою эффективность. По данным спецслужб Казахстана, только три первых самолета с десантниками из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана — произвели на террористов сильное впечатление. Они отказались от штурма президентского дворца и предпочли ретироваться.

«Подразделения ОДКБ находятся в Казахстане на основании официального запроса руководства республики и в полном соответствии со статьей 4 основополагающего Договора о коллективной безопасности от 1992 года. И предусматривает, что в случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную. А мы наблюдаем именно агрессию международного терроризма. Откуда взялись эти банды вооруженных людей?! Прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках?» — подчеркнул российский президент.

По словам Владимира Путина, многолетняя и кропотливая работа по формированию коллективных миротворческих сил, совместная подготовка военных из разных стран в маневрах и учениях, дала свои плоды в самый нужный момент — когда одна из стран-участниц подверглась террористическому нападению и оказалась перед угрозой государственного переворота.

«В состав контингента ОДКБ вошли наиболее подготовленные подразделения ВДВ России. Все они имеют реальный боевой опыт. Руководит действиями коллективных сил в Казахстане командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков. Он знает свое дело», — заявил Путин.

По словам президента Казахстана, конституционный порядок в стране сейчас восстановлен, но и руководству этой республики, и главам государств-членов ОДКБ предстоит тщательно проанализировать случившееся в Казахстане и сделать выводы. Как противостоять угрозам терроризма и радикализма, которые, как показало начало 2022-го года, могут из «спящей угрозы» превратиться в реальную опасность не только отдельным государствам, но и всему постсоветскому пространству.