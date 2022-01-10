Курбан Омаров о нападках директора Ксении Бородиной: «Он подневольный шнырь»
Курбан Омаров ответил директору Ксении Бородиной после слов об измене
Фото: Instagram @zimamoscow
Бизнесмен прокомментировал также обвинения подруги его бывшей жены Ольги Орловой в недостойном поведении и многочисленных изменах.
Курбан Омаров ответил на выпады со стороны Льва Смольникова — директора его бывшей жены Ксении Бородиной. Как известно, разведенный бизнесмен высказал в социальных сетях предположение, что жена изменяла ему еще в браке. Менеджер звезды «Дома-2» в личном блоге назвал обвинителя перенюханным ухолизом, а его слова о неверности Бородиной — полным бредом.
Омаров смолчал, но подписчики потребовали реакции. Чтобы их не разочаровывать, разумеется, а не потому что сам так решил, Омаров подробно описал, как относится к Смольникову, но добавил — зла на него не держит.
«Я не должен реагировать на каждый собачий лай. Его (Директора Бородиной. — Прим. ред.) задача — занимать место на парковке и кофе приносить. Если вдруг кофе, не дай бог, не горячий, он будет испытывать унижение в виде крика. Он добродушный парень, но себе не хозяин. Сейчас была дана команда „фас“, вот он и взвизгнул», — прокомментировал ситуацию предприниматель.
Как рассказал Омаров, прежде Смольников то и дело обращался к нему за помощью, просил защитить от угрожавших ему владельцев клубов и преступников. И намекнул еще, что у Льва проблемы с запрещенными веществами и алкоголем. Его и так «примут рано или поздно», говорит.
Что касается слов Ольги Орловой, подруги Ксении Бородиной, бизнесмен не обижается. Женская солидарность, ничего не поделаешь. Конечно, на самом деле Омаров был верным мужем, не проявлял грубости и непорядочности, в которых его уличает Орлова. А когда обвинил экс-супругу в связи со своим приятелем Трофимом Симищенко — это было не всерьез.
«Олю, если честно, люблю. Я же все понимаю… Настоящая подруга не могла поступить иначе, тем более с такими правильным жизненными понятиями, как у нее. Хотя по факту я женщин не трогал, так, слегка пошутил над Трофимом. Друг все-таки, сами понимаете», — написал предприниматель.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, блогер и светская сплетница Лена Миро назвала местью Омарову роман Бородиной с его другом. Уже несколько дней поклонники и СМИ обсуждают возможные отношения телеведущей и Тимофея Симищенко и их якобы совместный отдых на Мальдивах.
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