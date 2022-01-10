Курбан Омаров о нападках директора Ксении Бородиной: «Он подневольный шнырь»

Бизнесмен прокомментировал также обвинения подруги его бывшей жены Ольги Орловой в недостойном поведении и многочисленных изменах.

Курбан Омаров ответил на выпады со стороны Льва Смольникова — директора его бывшей жены Ксении Бородиной. Как известно, разведенный бизнесмен высказал в социальных сетях предположение, что жена изменяла ему еще в браке. Менеджер звезды «Дома-2» в личном блоге назвал обвинителя перенюханным ухолизом, а его слова о неверности Бородиной — полным бредом.

Омаров смолчал, но подписчики потребовали реакции. Чтобы их не разочаровывать, разумеется, а не потому что сам так решил, Омаров подробно описал, как относится к Смольникову, но добавил — зла на него не держит.

«Я не должен реагировать на каждый собачий лай. Его (Директора Бородиной. — Прим. ред.) задача — занимать место на парковке и кофе приносить. Если вдруг кофе, не дай бог, не горячий, он будет испытывать унижение в виде крика. Он добродушный парень, но себе не хозяин. Сейчас была дана команда „фас“, вот он и взвизгнул», — прокомментировал ситуацию предприниматель.

Как рассказал Омаров, прежде Смольников то и дело обращался к нему за помощью, просил защитить от угрожавших ему владельцев клубов и преступников. И намекнул еще, что у Льва проблемы с запрещенными веществами и алкоголем. Его и так «примут рано или поздно», говорит.

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Что касается слов Ольги Орловой, подруги Ксении Бородиной, бизнесмен не обижается. Женская солидарность, ничего не поделаешь. Конечно, на самом деле Омаров был верным мужем, не проявлял грубости и непорядочности, в которых его уличает Орлова. А когда обвинил экс-супругу в связи со своим приятелем Трофимом Симищенко — это было не всерьез.

«Олю, если честно, люблю. Я же все понимаю… Настоящая подруга не могла поступить иначе, тем более с такими правильным жизненными понятиями, как у нее. Хотя по факту я женщин не трогал, так, слегка пошутил над Трофимом. Друг все-таки, сами понимаете», — написал предприниматель.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, блогер и светская сплетница Лена Миро назвала местью Омарову роман Бородиной с его другом. Уже несколько дней поклонники и СМИ обсуждают возможные отношения телеведущей и Тимофея Симищенко и их якобы совместный отдых на Мальдивах.