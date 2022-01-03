Миро назвала местью Омарову роман Бородиной с его другом: «Обиженная баба»

Ксения Бородина могла из жажды мести бывшему мужу Курбану Омарову закрутить роман с его экс-другом Тимофеем Симищенко, о чем уже несколько дней сплетничают в светской тусовке. Такое предположение сделала скандальный блогер Лена Миро.

«В конце концов, Бородина — обиженная и разведенная теперь женщина и может, если захочет, пригласить на свое лобное место, кого ей вздумается. Свободный выбор брошенной женщины. Лично мне эта ситуация напоминает хрестоматию отношений полусветской тусовки. Обиженная баба в возрасте мстит своему бывшему», — написала Миро в своем блоге.

Она добавила, что телеведущая вряд ли добьется цели «сделать больно» экс-супругу, так как Омарову «давно пофиг, кто там на ней потеет». При этом Миро считает, что слухи о романе Бородиной с другом бывшего мужа — буря в стакане воды, и «вряд ли там дошло до постели».

«В новогодней истории только одна деталь заслуживает внимания: Курбан опасается, что Ксения не даст ему видеться с дочерью. И такое вполне может произойти, когда она поймет, что бывшего мужа не торкают ее постельные приключения», — резюмирует светский обозреватель.

Слухи о романтических отношениях между Бородиной и Симищенко возникли после того, как стало известно, что они встретили Новый год в одной компании. Поклонники заметили молодого человека на видео с праздничного ужина в доме телезвезды и обратили внимание, что он чувствует себя в гостях у Бородиной совсем как дома. Более того, во время празднования они крепко обнялись, а ранее Симищенко был в числе гостей на дне рождения дочери телеведущей Теоны.

Омаров отреагировал на слухи о романе Бородиной, обвинив ее в измене с его «шестеркой». При этом бизнесмен заявил, что подозрения о неверности Бородиной у него зародились еще год назад, и пригрозил ей публикацией доказательств.

Омаров с Бородиной прожили в браке чуть больше шести лет. Супруги расстались летом 2021 года. Но до сих пор продолжают выяснять взаимоотношения.

Как сообщал 5-tv.ru, скандальные слухи об изменах Бородиной супругу прокомментировал ее экс-бойфренд Михаил Терехов. Он заявил, что Омарову «прилетел бумеранг» за то, что он в свое время увел из отношений Бородину.