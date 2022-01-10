Хирург раскритиковала бугристый живот Борисовой после операции: «Не очень удачно!»

Звезда «Армейского магазина» на отдыхе в Египте продемонстрировала результаты операции по улучшению фигуры. Поклонники ужаснулись, но сама она довольна.

Телеведущая Дана Борисова, находящаяся на отдыхе в Египте, отважилась продемонстрировать в своем Instagram-аккаунте результаты операции по улучшению фигуры. Она заявила, что у ее доктора «отличный вкус и золотые руки». С хвалебной оценкой работы врача в корне не согласна врач-косметолог, пластический хирург Мария Беллини. Своим мнением эксперт поделилась в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

«Вау, огонь, не хочется верить, что на фотографиях „до“ — это я», — заявила Дана Борисова в комментариях микроблога пластического хирурга Бабаяна, который совершенствовал тело 45-летней звезды «Армейского магазина»

Instagram @babayanplastic

Мария Беллини напомнила о сроках реабилитации после операций «красоты»: отечность после липосакции должна спадать в течение двух недель, остаточные проявления фиброзов и отечности — до двух месяцев.

«У Даны Борисовой мы видим еще неокончательный результат, но могу предположить, что липосакция выполнена не очень удачно: мы видим рыхлость, бугры и неровности», — заявила эксперт.

Кроме того, специалист не рекомендовала вскоре после операции — через месяц — ездить на море и вести активный отдых, добавив, что для достижения идеального результата требуются более эффективные манипуляции с телом.

«Сейчас появились более современные методы лазерной липосакции, пришедшие на замену традиционным вакуумным: новые аппараты помогают убирать даже тонкую жировую прослойку, и делать это достаточно равномерно», — указала хирург на старомодность технологии, примененной в отношении Даны Борисовой.

Пока же сердобольные подписчики посоветовали звезде носить закрытые купальники.

Как писал ранее 5-tv.ru, фото Даны Борисовой в купальнике после операции ужаснуло фанатов.