🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 января, растущая Луна находится в знаке Тельца, который относится к стихии Земли. Это значит, что представители многих знаков зодиака ощутят некую приземленность, спокойствие, умиротворение. Сегодня не рекомендуется рисковать и совершать необдуманные поступки. Наоборот, лучше заняться планированием. В то же время день будет удачным для переговоров, сделок, подписания контрактов и финансовых операций. Телец копытом бьет — денежку несет.

♈ Овен

Наступает переломный момент, Овны. Вот-вот произойдет большой сдвиг, над которым вы работали. Позвольте прошлому покинуть вас, чтобы вы могли начать все с чистого листа. Помните, если в прошлом что-то не получалось определенным образом, это не означает, что вы будете продолжать сталкиваться с препятствиями. Вы отвечаете за свою реальность. Итак, начните писать новую главу с осознанием того, что вы можете проявить то, что вы действительно желаете.

Космический совет: поверьте в свои силы создать для себя счастливую жизнь.

♉ Телец

Тельцы, особенно те, кто увлекся уединением, вылезайте из норы. Ваши близкие чувствуют, что вы ими пренебрегаете. Научитесь находить баланс между «я» и «мы». Пусть те, кто рядом с вами, знают, что о них заботятся. Ваши отношения с родственниками очень важны сейчас. Пригласите их в гости или напишите им сердечное послание о том, насколько ценно их присутствие в вашей жизни.

Космический совет: пусть те, кто рядом с вами, знают, что вы о них помните.

♊ Близнецы

Мир не имеет против вас ничего, Близнецы. Не позволяйте себе увязнуть в чьих-то ожиданиях. Продолжайте искать свет с осознанием того, что вы не сможете угодить всем. Как только вы это сделаете, уделите немного времени размышлению о своих так называемых ограничениях. Вы поймете, что на самом деле вы вольны создавать жизнь, о которой всегда мечтали.

Космический совет: поймете, что на самом деле вы свободны.

♋ Рак

Овладейте силой намерения, Раки! Продолжайте вести журнал о вещах, которые вы хотите создать, и ведите себя так, как будто ваше желание уже выполнено. По словам американского писателя и пропагандиста саморазвития Уэйна В. Дайера, нужно писать: «Я реалист — я ожидаю чудес». Кстати, говоря о чудесах, Вселенная, вероятно, даст вам реальное доказательство того, что вы являетесь хозяевами своей судьбы. Не забудьте поблагодарить звезды, когда вы обнаружите, что определенное желание исполняется.

Космический совет: подключитесь к силе намерения.

♌ Лев

Львы, ждите награду сегодня. Вы прекрасно понимаете — чем грандиознее мечта, тем сильнее нужно трудиться для ее воплощения в жизнь. И вы готовы сделать все возможное, чтобы получить желаемое. Сосредоточенность и дисциплина — это качества, которые станут залогом успеха, а также ваши лидерские качества. Что вам нужно? Найдите подходящих людей для работы. Это послужит залогом желаемого результата. Также не стоит недооценивать важность поддержки ближайшего окружения. Ваша готовность быть рядом с близкими в горе и радости, принесет вам огромное уважение.

Космический совет: стремитесь достичь вершин.

♍ Дева

Конец путешествия — это начало нового. Девы, конец 2021 года возможно был не самым лучшим в эмоциональном и физическом плане. Но вы уже настроились на длительный «забег» и выключиться у вас не получится. Что это даст? Новые идеи, сильный импульс к творчеству и — как результат — интересный продукт на выходе. Вы знаете, что секрет полноценной жизни заключается в поиске творческого удовлетворения. Найдите свою нишу. Если ваша основная работа не удовлетворяет творческие устремления внутри вас, найдите себе подходящее хобби.

Космический совет: найдите способ сделать свою дневную работу творчески удовлетворительной.

♎ Весы

Как человек, глубоко чувствующий эмоции других людей, вы зачастую упреждаете то, что ваше окружение собирается сказать. Ваш богатый жизненный опыт делает вас опорой для других. Это естественно, что люди чувствуют в вас силу и идут к вам за помощью. Не обвиняйте никого и помогайте всем — показывайте людям направление, в котором им надо идти, чтобы добиться желаемого.

Космический совет: дайте совет, если его спросят.

♏ Скорпион

Ваше слово силы сегодня: доверие. Верьте в себя, Скорпионы. Доверьтесь вселенскому плану. Выходя из дома знайте, что о вас позаботятся, но только в том случае, если ваши помыслы чисты и невинны. Урок сегодняшнего дня — оставляйте прошлое там, где оно должно быть — позади. Сдайте эмоциональный багаж и забудьте его забрать. Путешествуйте налегке.

Космический совет: приготовьтесь к новому путешествию.

♐ Стрелец

Стрельцы, звезды предвещают вам надежду и исцеление. Что это значит? Наконец-то день сложится для вас удачно. Все неприятности останутся в прошлом, и вы начнете совершенно новую жизнь. На вашем лице появится улыбка, которая притянет окружающих, а вслед за ними успех и счастье. Впрочем, не забывайте, что надеяться только на судьбу — глупо. Вы являетесь творцом собственной жизни, поэтому не бойтесь рисковать и нарушать правила. Ваше счастье только в ваших руках.

Космический совет: сверните горы!

♑ Козерог

Козероги, похоже, вы переоценили свои возможности. Как бы ни хотелось верить в чудеса, вы не обладаете абсолютным могуществом. Но в этом нет ничего предосудительного. Когда дела идут не так, как вы надеялись, знайте, что это к лучшему. Ваше главное правило на этом этапе жизни: сдаться. Сдаться вселенскому плану, сдаться потоку, сломиться под мнением общественности. Так советуют сделать звезды. Совсем скоро все изменится. Нужно только подождать.

Космический совет: перестаньте спорить с окружающими.

♒ Водолей

Вы за беспорядок или за организованность, Водолеи? Пора спланировать дальнейшую работу. Для этого вам не мешало бы ознакомиться с правилом 90/90/1, предложенным канадским исследователем. Первые 90 минут следующих 90 дней должны отводится на выполнение наиболее важной задачи. Ваши уведомления в Instagram могут подождать, Весы, а вот поручение босса вряд ли. Помните, среда — магический день. Она лучше всего подойдет для решения важных вопросов.

Космический совет: четко спланируйте свое время.

♊ Рыбы

Ваше слово-девиз дня: спокойствие. Пора перестать бежать к неведомой мечте, Рыбы. Можно ненадолго остановиться. Нет необходимости торопить процесс. Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы найти свое место в жизни. Личная жизнь или работа? Друзья или любимый человек? Кажется, пришло время расставить приоритеты. Но не ломайте над этим голову. Правильный выбор поможет сделать сердце.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

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