Проскурякова сообщила о болезни, из-за которой она и ее дочь больше не поют

Певица Юлия Проскурякова рассказала о болезни, которая свалила почти все ее семью. На странице юмориста Гарика Харламова артистка поделилась, что она вместе со своей шестилетней наследницей подхватила фарингит. Знаменитость отметила, что из-за сильной боли в горле, она и ее дочка Вероника больше не могут петь.

«И мы с дочкой болеем. Даже петь не можем», — прокомментировала певица в Instagram.

Из-за фарингита ни она, ни маленькая дочка не покидали пределов своего жилья, опасаясь обострения болезни. Вероятнее всего, звездная семья подхватила заболевание во время празднования Нового года. Они провели праздник в загородном замке Максима Галкина и Аллы Пугачевой. К слову, глава семейства — композитор Игорь Николаев, не заразился фарингитом и прекрасно себя чувствует, пишет 7Дней.ru.

Instagram @garikkharlamov

Ранее Гарик Харламов пожаловался на плохое самочувствие. Однако его боевой настрой было трудно сломить, поэтому из-за скуки он в шуточной форме перепел песню Валерия Меладзе и призвал своих подписчиков не провоцировать болезни, а следить за своим здоровьем. Позже он оказался под капельницей из-за повышения температуры почти до 40 градусов.