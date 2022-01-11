Певица Жасмин призналась, почему редко показывает супруга

Певица Жасмин уже более десяти лет счастлива в браке со своим вторым мужем бизнесменом Иланом Шором. В этом союзе у супругов родились двое детей — дочь Маргарита и сын Мирон. Также у исполнительницы есть сын от первого брака Михаил.

На своей странице в Instagram знаменитость регулярно публикует фото с наследниками, а вот совместные снимки с мужем — огромная редкость. Недавно певица наконец призналась, почему скрывает бизнесмена от публики.

В ответ на вопрос поклонницы Жасмин рассказала, что Шор — человек очень занятой и крайне редко может выкроить время для того, чтобы позировать перед камерой.

«Счастье любит тишину. Муж очень много работает, не до фотосессий», — отметила артистка.

Instagram @jasmin

За годы брака супругам пришлось пережить немало трудностей, но они старались во всем поддерживать друг друга.

Как известно, в прошлом Шора обвиняли в краже крупной суммы средств из банка в Молдавии. Ему грозило до 7,5 лет тюремного заключения, однако адвокаты обжаловали вердикт, пишет StarHit.ru.

После смены правительства в республике бизнесмен бежал за границу и был объявлен в международный розыск. Представители российского шоу-бизнеса поддерживали певицу в этой непростой ситуации и подчеркивали, что не верят в виновность Шора.

Жасмин призывала не верить слухам о муже и была уверена, что их семья выдержит непростое испытание, что в итоге и случилось.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Жасмин рассказала о любимом лакомстве страдающей от диабета Пугачевой.