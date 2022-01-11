Певица Жасмин призналась, почему редко показывает супруга
Знаменитость более десяти лет счастлива в браке с бизнесменом Иланом Шором.
Фото: globallookpress / Lev Ilyin
Певица Жасмин уже более десяти лет счастлива в браке со своим вторым мужем бизнесменом Иланом Шором. В этом союзе у супругов родились двое детей — дочь Маргарита и сын Мирон. Также у исполнительницы есть сын от первого брака Михаил.
На своей странице в Instagram знаменитость регулярно публикует фото с наследниками, а вот совместные снимки с мужем — огромная редкость. Недавно певица наконец призналась, почему скрывает бизнесмена от публики.
В ответ на вопрос поклонницы Жасмин рассказала, что Шор — человек очень занятой и крайне редко может выкроить время для того, чтобы позировать перед камерой.
«Счастье любит тишину. Муж очень много работает, не до фотосессий», — отметила артистка.
За годы брака супругам пришлось пережить немало трудностей, но они старались во всем поддерживать друг друга.
Как известно, в прошлом Шора обвиняли в краже крупной суммы средств из банка в Молдавии. Ему грозило до 7,5 лет тюремного заключения, однако адвокаты обжаловали вердикт, пишет StarHit.ru.
После смены правительства в республике бизнесмен бежал за границу и был объявлен в международный розыск. Представители российского шоу-бизнеса поддерживали певицу в этой непростой ситуации и подчеркивали, что не верят в виновность Шора.
Жасмин призывала не верить слухам о муже и была уверена, что их семья выдержит непростое испытание, что в итоге и случилось.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Жасмин рассказала о любимом лакомстве страдающей от диабета Пугачевой.
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