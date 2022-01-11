Стала известна причина смерти главы Европарламента Давида Сассоли
Накануне политик попал в больницу во второй раз за последние четыре месяца. В ночь на 11 января Сассоли скончался.
Фото: globallookpress / Dwi Anoraganingrum
В ночь на 11 января ушел из жизни глава Европарламента Давид Сассоли. Об этом стало известно из сообщения его офиса в Twitter.
10 января председатель Европарламента был госпитализирован из-за тяжелых осложнений, вызванных нарушениями работы иммунной системы.
Давиду Сассоли было 65 лет. Он был избран в Европарламент в 2009 году. До этого в течение долгого времени работал журналистом. С 2014-го по 2019 год он был вице-президентом Европарламента, а с 2019 стал его председателем.
77%
-0.29 84.88
-0.25
Нашли ошибку?