МакSим после COVID грозит пересадка легкого: «Ткань в минимальном количестве»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 11 749

Звезда эстрады слегла с тяжелой болезнью вскоре после возвращения на сцену. Череда неприятностей продолжается.

МакSим после COVID грозит пересадка легкого: «Ткань в минимальном количестве»

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Певица МакSим чудом выжила после заражения коронавирусом. Звезда пролежала в коме почти месяц из-за тяжелого течения болезни. Ее выходили только благодаря аппаратам ИВЛ и ЭКМО, работавшим за внутренние органы. Однако в этой истории не обошлось без негативных моментов: из-за мощной терапии одно легкое звезды почти атрофировалось. Теперь ей грозит пересадка органа, пишет сайт KP.RU.

Источники СМИ, знакомые с историей болезни МакSим, объяснили: из-за колоссальной нагрузки во время лечения от COVID из вентиляции выключилась почти вся ткань легкого. Восстановить это естественным путем, к сожалению, невозможно. Остается рассчитывать только на доноров.

«Говорят, у нее там легочная ткань осталась в минимальном количестве. МакSим советуют сделать пересадку легкого. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, придется обойтись без длинных нот», — сказали эксперты.

Близкие люди отмечают, что после выхода из больницы певица МакSим погрузилась в легкую депрессию. Она хочет заниматься только своими дочерьми, а о большой сцене даже не мечтает. Впрочем, как утверждают психологи, ничего страшного в этом нет: COVID оказывает серьезное влияние на нервную систему. Возможно, закрывшись ото всех, артистка бережет себя от новых потрясений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певицу МакSим перед Новым годом бросил любимый человек.

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