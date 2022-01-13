Опухший после боя с внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм 1 197

Эпатажный актер обижен на устроителей бойцовского шоу. Поединок произошел по причине конфликта знаменитостей. После оскорблений в свой адрес скандальный артист вызвал музыканта на бой.

Фото, видео: globallookpress / Natalia Shakhanova; Instagram @actor.panin

Опухший после боя с внуком Аллы Пугачевой звезда кино Алексей Панин расплакался от бессилия. Актер заявил, что устроители бойцовского шоу «вырезали» из записи лучшие, на его взгляд, моменты и выставили звезду «Жмурок» и сериала «Солдаты» в неприглядном виде.

«Это была договорная история: мы с Никитой (Пресняковым — Прим.ред.) созванивались по телефону, обговаривали, как будет происходить бой. Никита — молодец! Он вел себя как порядочный человек. Но, к сожалению, продюсеры зарядили его, чтобы он меня ****** (мат, означающий „бил“ — Прим.ред.). А я предложил провести красивый бокс», — признался побитый боец, обиженно добавив, что «все, что показывают — ложь».

Конфликт Панина с Никитой Пресняковым разгорелся на фоне негативной оценки музыкантом «слабого» поединка Никиты Джигурды с эпатажным бодибилдером Александром Шпаком. Прилетевший из Испании с намерением поболеть за приятеля Панин вступился за Джигурду. В словесной перепалке внук Примадонны обвинил скандального актера в грязном пиаре. Панин не смог оставить эти обвинения без ответа и вызвал Никиту Преснякова на бой.

Распухшее лицо Алексея вызвало предсказуемую реакцию пользователей, привыкших к эмоциональным всплескам артиста.

«Вечно плачет обиженный»;

«Блин, видок просто „треш“»;

«Праздники плохо сказываются на внешнем виде, берите себя в руки», — отметили они.

Как 5-tv.ru писал ранее, Пресняков отчитал отца после драки с Паниным.

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