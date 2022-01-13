Вдова Задорнова о его встрече с Хворостовским: «Оказались одинаковые диагнозы»

Вдова писателя-сатирика Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала о роковой встрече мужа с оперным певцом Дмитрием Хворостовским. Один за другим после встречи артисты заболели раком мозга, один за другим и скончались в 2017 году с разницей в 12 дней. Юмористу было 69 лет, музыканту — 55. По словам Бомбиной, ей не верилось, что такие крупные звезды могут практически одновременно заработать смертельный недуг.

Вдова Задорнова в интервью телеведущему Борису Корчевникову рассказала о первом «непонятном» приступе, что случился у юмориста, когда он еще не знал об онкологии. Артиста тогда отвезли в больницу, из которой тот вскоре сбежал. Но стало ясно — со здоровьем что-то происходит, и это не к добру. За полгода до приступа произошло знакомство с Хворостовским.

«Дима сам к нему подошел. Такой солнечный и приветливый человек. Его интересовала тема Задорнова про русский язык, про пословицы. Они обсуждали, как нужно заботиться о здоровье… Первым заболел Хворостовский. Миша сказал: „Человек с таким солнечным зарядом болеть не может“. Вскоре заболел и сам Задорнов. У них оказались одинаковые диагнозы», — вспоминала Бомбина.

По словам вдовы писателя, он позже стал периодически звонить певцу в Лондон, интересоваться, как тот лечится. Что могло стать причиной возникновения недуга у мужа, Бомбиной по сей день остается только гадать — травма головы, полученная на горнолыжном курорте, что-то еще… Однако, отметила женщина, тот же Хворостовский на лыжах не катался и не падал, певица Жанна Фриске, скончавшаяся от рака мозга, тоже. Увы, рассуждала вдова, страшное заболевание пока не поддается анализу.

Как пишет 7Дней.ru, даже через несколько лет после смерти Дмитрия Хворостовского вдова Флоранс Илли, мама двоих его детей, не встретила другого мужчину и не связала себя романтическими узами ни с кем. В годовщину бракосочетания она поделилась архивным свадебным фото. Минувшим летом пара могла бы отметить 20-летие семейной жизни.

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