Певица Валерия продемонстрировала реальное отношение к невестке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 022

Летом 2020 года сын известной певицы Арсений Шульгин связал себя узами брака с Лианой Волковой. 1 января 2021 года у пары родилась дочь, которую назвали Селин.

Певица Валерия продемонстрировала реальное отношение к невестке

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Знаменитая российская певица Валерия продемонстрировала свое настоящее, искреннее отношение к невестке Лиане Шульгиной, когда с нежностью обратилась к ней и поздравила с 24-летием. На своей странице в Instagram артистка опубликовала семейные фото, которые подкрепила трогательными словами.

«Дорогая наша Лианочка. Поздравляем тебя с днем рождения! Спасибо тебе за твое доброе сердце, за женскую мудрость и любовь. Ты даришь счастье моему сыну, а вместе с ним и всем нам. И еще я бесконечно благодарю тебя за нашу обожаемую Селинку. Будь, девочка, счастлива!» — написала Валерия.

Instagram @valeriya

Она добавила, что всегда рядом и готова помочь. В ответ Лиана Шульгина поблагодарила звездную свекровь за теплое и доброжелательное к ней отношение, а поклонники поспешили присоединиться к поздравлениям знаменитости и отметить, что Валерия — лучшая свекровь.

«Если есть свекровь, она должна быть только такой!»;

«Мне бы такую свекровь»;

«Лианочка, тебе повезло, имея такую мудрую, добрую и красавицу, обожаемую нами свекровь», — добавили интернет-пользователи.

24-летие Лиана отметила в Сочи. Сначала она уединилась в отеле номера, где поблагодарила прошедший год, наметила цели на будущий и загадала желания, а после отправилась с семьей в горы. Завершением праздника стал ужин в ресторане.

Лиана Шульгина вышла замуж за сына певицы Арсения Шульгина полтора года. А в первый день 2021 года она подарила ему дочку, которую назвали Селин. Звездная бабушка с мужем Иосифом Пригожиным души не чают в малышке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем мечтает Валерия.

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