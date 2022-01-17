Жизнь после звезды: Что стало с супругами знаменитостей после развода?

Звезды нередко выбирают себе в жены или мужья неизвестных личностей. Так поступила Анастасия Волочкова и Дмитрий Дибров. Благодаря браку со звездой они стали популярны. Даже после развода их имена периодически появляются в СМИ. Что стало с супругами российских знаменитостей после разрыва, рассказывает 5-tv.ru.

Игорь Вдовин — бывший муж Анастасии Волочковой

У Анастасии Волочковой было много романов с влиятельными мужчинами, среди них — Сулейман Керимов. Но в мужья она выбрала не очень состоятельного бизнесмена Игоря Вдовина. Они познакомились в первой половине 2000-х. В 2005-м родилась их дочь Ариадна, а спустя два года пара сыграла роскошную свадьбу. Гуляли три дня в трех городах — Петербурге, Москве и Сочи. Торжество в Северной столице прошло в Екатерининском дворце в Царском селе: Волочкова прилетела туда на воздушном шаре. Балерина и ее бывший муж заплатили за свадьбу около полутора миллионов евро. Правда, официально они так и не расписались.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин на праздновании дня рождения дочери. Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

Спустя год после нашумевшей церемонии Волочкова и Вдовин расстались. Артистка утверждала, что экс-супруг постоянно занимал у нее огромные суммы. Последний раз Игорь Вдовин одолжил у Волочковой три миллиона долларов. Возврата долга балерине удалось добиться только через суд спустя время.

Игорь Вдовин и его жена Елена Николаева с неврожденным сыном. Фото: Instagram @elenanika

После разрыва с Волочковой Вдовин женился на музыкантке Варваре Демидовой. Они поженились в 2015-м, но брак распался спустя два года. Следующей избранницей экс-супруга балерины стала телеведущая Елена Николаева. Общественность узнала об их отношениях лишь в 2021-м, пара предпочитала их не афишировать. В том же году Игорь Вдовин стал папой в пятый раз. Елена Николаева родила от Вдовина сына в декабре прошлого года, которого назвали Александер.

Сейчас с мужчиной живет его дочь от Волочковой. Балерина решила не впутывать девочку в разборки с бывшим мужем. Как утверждает Анастасия, Ариадна учится в Москве и ей неудобно ездить на учебу из загородного дома, где они проживали. Именно поэтому девочка живет с папой и его новой женой.

Александра Шевченко — бывшая жена Дмитрия Диброва

Телеведущий всегда предпочитал девушек намного младше себя. Много шума в СМИ наделала его женитьба на 23-летней Александре Шевченко. Тогда Диброву было уже 49 лет. Кроме того, девушка — внучка отчима телеведущего. Свадьба состоялась в 2008-м, но уже спустя год Дибров и Шевченко развелись. Инициатором разводом стала сама девушка. Ходили слухи, что муж постоянно контролировал молодую жену.

Дмитрий Дибров и Александра Шевченко в 2008-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Саверкин

После разрыва с Дмитрием Дибровым Александра начала актерскую карьеру, училась в ГИТИСе. Александра сыграла дебютную роль в комедии «Невеста любой ценой», где работала вместе с Павлом Волей. Она появилась в эпизоде ситкома «Папины дочки». Одну из последних ролей Александра Шевченко сыграла в детективном сериале «Шифр-2».

Александра Шевченко с мужем Яном Ильвесом и сыном. Фото: Instagram @shurazazaza

Сейчас Александра продолжает сниматься в кино и играть в театре. В 2017-м она вышла замуж за актера Яна Ильвеса и взяла его фамилию. Спустя два года у пары родился сын.

Илья Спицын — бывший муж Ларисы Долиной

Лариса Долина и Илья Спицын познакомили в конце 90-х. Мужчина был музыкантом и работал в ее коллективе. До брака с ним артистка была замужем два раза. Этот союз оказался самым долгим: супруги прожили вместе 20 лет. Из гитариста Илья Спицын превратился в ее продюсера и концертного директора.

Лариса Долина и Илья Спицын в 2005-м. Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев

Но с самого начала их отношения было трудно назвать безоблачными. На момент знакомства с Ларисой Долиной Илья Спицын был женат, кроме того, его жена ждала ребенка. Певица тоже была не одна, жила с Виктором Митязовом. В итоге оба оформили разводы, чтобы быть вместе. Поклонники заметили, что в браке с Ильей Спицыным Лариса Долина расцвела. Певица похудела и радовала прекрасным внешним видом. В период брака с третьим мужем появилась новизна в творчестве Долиной.

Слухи о разладе пары начали ходить в 2018-м. СМИ утверждали, что Спицын завел молодую любовницу. Только в 2021-м Лариса Долина впервые заговорила о разрыве с третьим мужем. Они действительно развелись около четырех лет назад. Больше замуж певица не собирается.

Лариса Долина и Илья Спицын в 2011-м. Фото: РИА Новости / Андрей Александров

Сам Спицын после развода с Долиной решил уйти из шоу-бизнеса в спорт. Тренер Вячеслав Фетисов предложил Илье Спицыну возглавить его хоккейную академию. Также его назначили главой правительственного хоккейного клуба «Премьер». Спицын занимается с юными спортсменами нейролептикой, которая одновременно развивает тело и мозг. Мужчина сам иногда выходит на лед. Экс-супруг Ларисы Долиной снова стал отцом. У него родилась дочь Амелия, которая тоже занимается хоккеем.

Игорь Капуста — бывший муж Ирины Аллегровой

За плечами певицы три брака. Первый был несчастливый. Ирина Аллегрова вышла замуж в 18 лет из мести бывшему возлюбленному. После развода с мужем, она оставила дочь родителям и уехала покорять Москву. В столице Аллегрова вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого, который помог ей стать популярной певицей.

Фото: globallookpress.com © Yurii Zheludev

После развода с Дубовицким артистка встретила третьего мужа — Игоря Капусту. Аллегрова считала его любовью всей своей жизни. Он был младше избранницы на 14 лет и работал простым танцором, а она на момент знакомства стала российской поп-звездой. Несмотря на «мезальянс», Аллегрова и Капуста поженились в 1993-м. Пара даже решилась на венчание в церкви. Брак продлился восемь лет, после чего они развелись, обвиняя друг друга в причине разрыва.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

После развода с Аллегровой Игорь Капуста решил сменить круг общения, отдалившись от светской жизни. Он снова женился и впервые стал отцом: у него родилась дочь Александра. Но блеск софитов мужчина сменил на криминальные хроники. В 2012-м его арестовали и обвинили в хранение запрещенных веществ, за что он пять лет провел в колонии. В тюрьме Игорь Капуста перенес инфаркт миокарда. После освобождения бывший муж Аллегровой воссоединился с новой возлюбленной, с которой познакомился по переписке в колонии.

Игорь Капуста умер в 2018-м. Мужчина обратился в больницу, чтобы пройти плановое обследование, но подхватил там инфекцию, которая дала серьезные осложнения на легкие. Ему было 58 лет.

Александр Шульгин — бывший муж певицы Валерии

До счастливого брака с Иосифом Пригожиным певица была замужем два раза. Первый брак Валерия совершила «по-молодости». В 1986-м 18-летняя она вышла замуж за музыканта Леонида Ярошевского. Но вскоре ушла от него к продюсеру Александру Шульгину. Именно он сделал из Аллы Перфиловой певицу Валерию, но она слишком дорого за это заплатила. Девушка родила от второго мужа троих детей, но стала жертвой абьюза. Шульгин поднимал руку не только на Валерию, но и детей.

Певица Валерия и Александр Шульгин в 1993-м. Фото: РИА Новости / Алексей Бойцов

Валерия терпела мужа-тирана десять лет ради сохранения семьи, но в 2002-м не выдержала и сбежала от него в родной Аткарск. Певица прошла не только бракоразводный процесс, но и бой за право остаться со своим творческим псевдонимом. На время разборок она пропала с радаров, но вскоре вернулась с новым продюсером и мужем — Иосифом Пригожиным.

Фото: ТАСС / Андрей Махонин

Дети Валерии не общаются с родным отцом из-за пережитого в детстве. Сам Шульгин после развода тоже не особо желает принимать участие в жизни сыновей и дочери. Еще в 1997-м продюсер основал компанию «Фамилия», которая сейчас является экспертом в сфере блокчейн технологий, инвестирует и владеет активами ряда крупных проектов и онлайн-платформ. Кроме того, экс- продюсер и муж Валерии читает лекции по блокчейну и экономике в вузах России, Европы и Азии.

Миколас Орбакас — бывший муж Аллы Пугачевой

С первым мужем Примадонна познакомилась на прослушивании. Молодые люди сразу понравились друг другу, их свадьба состоялась в 1969-м. Алла Пугачева и Миколас Орбакас получили комнату в коммуналке, где прожила несколько лет. В 1971-м родилась дочь певицы — Кристина.

Алла Пугачева в 1978-м. Фото: Фотохроника ТАСС / Анатолий Ковтун

Их семью разрушила нарастающая популярность Пугачевой. У певицы не было времени на семью, а Орбакас гастролировал с цирком, в котором работал. Дочь артистов жила то у бабушки и дедушки в Литве, то у родителей Пугачевой. Спустя два года Алла и Миколас развелись. Какое-то время Примадонна не давала экс-супругу общаться с Кристиной, но спустя время пошла на уступки.

Миколас Орбакас и его жена Марина. Фото: globallookpress.com © Natalia Shakhanova

После развода с Аллой Пугачевой Миколас Орбакас снова женился на любви всей своей жизни — Марине. Во втором браке у него родился сын, которого назвали Фабиан. Со временем ему удалось наладить отношения с экс-супругой, они дружат. Сейчас 76-летний экс-супруг Примадонны живет в Вильнюсе и довольствует небольшой пенсией — около 20 тысяч рублей. Кристина Орбакайте поддерживает отца финансами и активно общается с ним.

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