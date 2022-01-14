Появилась информация о госпитализации спортивного комментатора Василия Уткина

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 2 499

49-летний журналист попал в больницу в пятницу вечером, 14 января.

Появилась информация о госпитализации спортивного комментатора Василия Уткина

Фото: globallookpress / Alexander Wilf

Госпитализирован известный спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом сообщает KP.RU, ссылаясь на источник в столичном Минздраве. Согласно имеющимся данным, 49-летний журналист якобы попал в больницу в пятницу вечером, 14 января. О его самочувствии пока информации нет.

Между тем в своем Telegram-аккаунте сам Василий Уткин написал что поводов для беспокойствия нет.

«Официальное заявление. Я здоров. Каждый год я прохожу обследование. Плановое. Слежу за собой. Как любой нормальный человек, которому скоро полтос. Спокойной ночи», — отметил Василий Уткин.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года было совершено нападение на Василия Уткина. Как рассказывал сам журналист, злоумышленник поджидал его после тренировки в Эгриси около стадиона «Локомотив». Молодой человек в капюшоне подбежал к Уткину и брызнул ему в лицо из баллончика. Спортивный ведущий говорил, что акция была заказной, так как нападавший снимал свои действия на телефон.

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