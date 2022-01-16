Катерина Шпица показала редкое фото с мужем: «Всем бы такую любовь!»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 140

Звезда кинематографа предпочитает скрывать свою частную жизнь. Впрочем, иногда ее «упрашивают» сделать исключение.

Катерина Шпица показала редкое фото с мужем: «Всем бы такую любовь!»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Актриса Катерина Шпица при всей своей популярности достаточно закрытая персона. Звезда не любит говорить ни о проблемах в личной жизни, ни делиться пикантными подробностями отношений. Даже фото с мужем от нее порой очень сложно дождаться. Каждый новый кадр — праздник для всех, кто переживает за диву.

Опровергая очередные слухи о расставании с бизнесменом Русланом Пановым, Шпица выложила их совместные снимки. На одном из фото селебрити позируют в обнимку, передавая привет из курортной Доминиканы. На втором — уже в холодной Москве.

«Отпуск закончился! Прилетели» — подписала нежные кадры Катерина Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Фанаты нахваливали актрису и бизнесмена, не уставая любоваться их трогательными отношениями. Шпице и Панову желали безмерного счастья и крепкой любви. Что называется, «на века».

«Очаровательная пара! Всем бы такую любовь!»

«Две половинки одного целого… Ммм…»

«Вот это я понимаю, отношения!»

«Красавцы! Я так рада за вас!» — перебивали друг друга комментаторы.

Instagram @katerinashpitsa

7дней.ru напоминает, что Катерина Шпица официально узаконила отношения с Русланом Пановым в феврале 2021 года. Влюбленные не стали устраивать пышную свадьбу, а отпраздновали событие за ужином с самыми близкими друзьями. Актриса рассказывала, что подготовка к росписи заняла буквально три дня.

Ранее 5-tv.ru публиковал «голое» фото Катерины Шпицы за мощной мужской спиной.

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