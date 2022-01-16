Стриженова показала, что стало со звездой «Гардемаринов» Ольгой Машной

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 550

57-летняя актриса не хочет публичности. Узнать что-либо о ее частной жизни почти невозможно, но у знаменитой телеведущей все-таки получилось.

Фото, видео: Globallookpress; Instagram @strizhenovae

Заслуженная артистка России Ольга Машная ведет совершенно закрытый образ жизни, что порождает массу неприятных слухов. После съемок в фильме «Гардемарины, вперед!» знаменательных ролей у актрисы не было, так что многие переживают и о ее благосостоянии, и о ее карьере. К счастью, на днях в гости к диве заглянула телеведущая Екатерина Стриженова. «Разведка» показала: за любимицу можно не переживать.

Скромная леди в светлом платье на фото — 57-летняя Машная. К приходу гостьи она знатно подготовилась. Актриса удивляла Стриженову кулинарными изысками — жульеном в перце и галантином. Улыбчивая и добрая Ольга Владимировна приняла телеведущую как родную.

Instagram @strizhenovae

Поклонники звезды «Гардемаринов» отмечали: со времен съемок картины она сильно изменилась. Особое внимание было приковано к грустному взгляду актрисы. Юзеры предполагали, что Машную не очень устраивает кризис в творчестве. Звезде желали всего самого хорошего.

«Екатерина, передайте Ольге привет! Мы очень скучаем!»

«Ну какая умница, какая красавица! Жаль, что нечасто ее видим…»

«Прекрасная Ольга! Только грустная какая-то. Нужно ей почаще в люди выбираться»,

«Милая, дорогая! Любим и ждем!» — пишут в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Гардемаринов, вперед!» Ольга Машная отреклась от собственной сестры.

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