Муж бросил Гоар Аветисян при смерти после операции: «Это было последней точкой»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 019

Популярный блогер и визажист ранее заявила о расставании с супругом, от которого родила сына Гаспара в 2020 году.

Муж бросил Гоар Аветисян при смерти после операции: «Это было последней точкой»

Фото: Instagram @goar_avetisyan

Популярный визажист Гоар Аветисян откровенно рассказала фанатам о причине расставания с супругом Сергеем. О разрыве стало известно около двух месяцев назад, но до сих пор бьюти-блогер не раскрывала подробностей. Они оказались весьма драматичными: по словам Аветисян, муж бросил ее в трудный момент, когда она буквально находилась на грани жизни и смерти.

Как поделилась визажист, она до последнего верила, что ее брак продлится до глубокой старости, но без поддержки, выяснила звезда, «угаснет даже самое яркое солнышко». В декабре после очередной операции по коррекции фигуры у Аветисян начались осложнения. Медики, по ее словам, предрекали худшее.

«Некоторые горе-врачи писали, звонили и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99% летальный исход», — рассказала Гоар.

В этот период блогер даже стала подводить жизненные итоги, анализировать свои успехи, сокрушаться, что ее история была интересной, но слишком короткой. Однако представить, как крошка сын Гаспар вырастет, пойдет в первый класс, влюбится и женится без матери Аветисян не смогла. Мысли о малыше придали сил для борьбы, руки не опустились, и недуг удалось преодолеть.

«Я так больше не смогла… В самый трудный период для меня я была морально и физически одна. Это было моей последней точкой. До этого их было много», — заявила звезда.

Аветисян подчеркнула, что семья для нее превыше всего, потому развод стал огромной потерей, разбились самые светлые надежды. Визажист в своем посте в Instagram, подводя итог, поблагодарила мужа за смысл ее жизни — Гаспара.

«Но дальше я одна, мне не привыкать», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о борьбе Гоар Аветисян с лишним весом. Долгие годы ей не удавалось добиться стройной фигуры, и только пластические операции помогли похудеть. Блогер поразила фанатов блестящим результатом на фото до и после расставания с 40 килограммами.

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