Странная любовь: почему человек влюблен лишь до тех пор, пока его игнорируют

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 026

Психолог Чубаров назвал причины угасания чувств, как только они становятся взаимными

Фото, видео: depositphotos / AntonioGuillemF; 5-tv.ru

Психолог Владислав Чубаров рассказал 5-tv.ru, почему люди нередко охладевают к объекту своего обожания, как только добиваются от него взаимности.

Любовь — странное и необъяснимое чувство. Нередко бывает так, что влюбленный человек изо всех сил старается добиться взаимности от другого, но как только это удается, сразу же охладевает. Психолог Владислав Чубаров рассказал 5-tv.ru о двух наиболее возможных причинах этого феномена.

Первая причина связана с тем, что от ребенка отказались один или оба родителя. В тот момент, кроха может создать в голове идеальный образ полной семьи, к которому будет стремиться и в личных отношениях. Однако при его достижении у такого человека возникнет ментальная потребность отомстить партнеру, бросив его.

«Потому что психика не научилась совладать вот с таким моментом быть отвергнутым, когда любимый и значимый родитель фактически исчезает из жизни человека», — поясняет психолог.

Вторая причина, по мнению специалиста, связана с привязанностью в детстве к маме или папе и соответствующей самооценке. Если в детстве ребенка слишком опекали и оберегали, он начинает идеализировать родителей, не замечая в них чего-то негативного. А затем человек ищет себе такого же — якобы идеального — партнера.

«Он практически ищет себе идеальную маму, идеального папу в отношениях. И когда сходится с этим человеком, происходит разочарование. На бессознательном уровне человек понимает, что-то, что он искал, он никак не получит от этого человека», — добавляет Чубаров.

Чтобы таких неосознанных действий по отношению к человеку, к которому вы испытываете чувства, не произошло, психолог рекомендует прорабатывать детские травмы — самостоятельно или с квалифицированным специалистом. А еще нужно постараться перестать убегать из отношений, если вы были по-настоящему влюблены.

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