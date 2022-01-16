Галкин показал картину Лизы, написанную по закономерности Леонардо да Винчи

Максим Галкин показал картину дочери Лизы, которую она, с ее слов, написала по закономерности изобретателя и художника эпохи Ренессанса Леонардо Да Винчи.

«Так, что это такое ты нарисовала?» — спросил юморист.

«Это береза! Кстати, я ее нарисовала по закономерности да Винчи», — ответила Лиза.

«Ну и какая же тут закономерность? В чем она?» — тут же уточнил Максим.

«Главное, вот такие линии нарисовать, а потом их потолще сделать», — ответила дочка Аллы Пугачевой, показывая на веточки березы.

«И ты уверена, что это закономерность Леонардо да Винчи?» — усомнился шоумен.

«Нет, это моя закономерность», — немного смутившись, поправила себя Лиза.

Instagram @maxgalkinru

Все это время над Лизой посмеивался ее брат-близнец Гарри, пытавшийся обратить внимание на способность сестры на ходу придумывать объяснения.

«А ты попробуй сам нарисовать! Так пока могут да Винчи, и Лиза», — ответил сыну Галкин, а затем съел огурчик с его тарелки.

Поклонники Максима отметили неординарность мышления и широкий кругозор его наследницы.

«Максим, у вас дети из эпохи Возрождения»;

«Мозги с утра как будто в клинче, а Макса детки — как да Винчи!» — шутили фолловеры.

Правило Леонардо Да Винчи гласит, что диаметр древесного ствола, возведенный в квадрат, равняется сумме возведенного в квадрат диаметра ветвей, взятых на общей фиксированной высоте. Таким образом, благодаря математическим вычислениям великий художник нашел способ узнать диаметр дерева, даже не разрезая его. В эпоху современных технологий это знание используются в 3D-моделировании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Пугачева показала свой дочери Лизе, как нужно танцевать под живую музыку.